Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 14:47h.

La exvicepresidenta de la Comunidad de Madrid se ha visto envuelta en un incendio en Salamanca

La exvicepresidenta de la Comunidad de Madrid se ha vuelto una voluntaria más en la ola de incendios que están asolando el país. Esperanza Aguirre ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que aparece rodeada por el humo en medio del campo.

Mientras pasa sus vacaciones en la ciudad de Salamanca, la expolítica ha podido comprobar que los ganaderos y los voluntarios han apagado las llamas por su cuenta haciendo cortafuegos. Esto ha indignado a la exvicepresidenta y ha conectado con el programa para comentarlo.

Después de escuchar las palabras de Pedro Sánchez, quien se ha acercado hasta el incendio de Jarilla, Esperanza Aguirre ha criticado su actitud: "Lo más importante es atender a la gente que lo ha perdido todo. Los seguros no cubren el incendio como causa de fuerza mayor".

Aguirre ha señalado que Sánchez no está haciendo las cosas bien y que debería tomar medidas más efectivas: "Lo importante no es que hablemos del cambio climático, es atender a la gente que lo ha perdido todo". La exvicepresidenta ha comentado que en Salamanca hay un cuartel del ejército que podría estar apagando los incendios.

"Podrían estar ayudando... Me parece que el señor Sánchez, ya le pasó en la DANA, no quiere mandar al ejército", ha contado Aguirre. Tras esto, el waterpolista Víctor Gutiérrez que forma parte del PSOE le ha recriminado sus declaraciones contra el presidente.

Esperanza Aguirre ha sido clara y concisa y ha dejado a un lado el enfrentamiento para decir que ahora las riendas las debería tomar el Partido Socialista: "No estamos hablado del PP, estamos hablando de que hay una tragedia inmensa".