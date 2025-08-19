Nagore y David denuncian la falta de ayuda tras perder sus casas por el fuego

Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 11:31h.

La angustiosa situación de dos vecinos de Ourense con sus viviendas calcinadas por los incendios

La comunidad gallega está siendo una de las más devastadas por la ola de incendios. En la provincia de Ourense hay ya alrededor de 70.000 hectáreas calcinadas, lo que supone un 10% del territorio del lugar. Muchos municipios han tenido que ser desalojados y los servicios básicos se encuentran colapsados.

'En boca de todos' ha visitado uno de los pueblos arrasados por las llamas y ha conocido la triste situación de Nagore y David. Ambos vecinos han perdido sus casas después de que el fuego las calcinase durante la noche. La joven se ha mostrado devastada después de perderlo todo.

"Es horrible... Estamos todavía sin luz, no hay agua potable... Tenemos que dar las gracias al ayuntamiento y al alcalde que no ha parado. Yo me he quedado sin casa, pero lo que me llena es que no ha habido ningún herido. No tenemos que estar llorando a nadie gracias a Dios", ha contado Nagore.

La afectada por los incendios ha explicado con mucha indignación que no han obtenido ayuda por parte del Gobierno de España ni por la Xunta de Galicia: "El pueblo unido, es lo que nos queda, los vecinos. No ha habido efectivos del Estado, solo han sido voluntarios y vecinos. No había nadie más".

Por otra parte, David, con la voz entrecortada, ha señalado cuál es su situación: "Me caí al suelo, ves ahí la lavadora, todo... Desde que he nacido me han traído aquí al pueblo y ahora no tenemos nada... Si se puede levantar otra vez se levantará".

El vecino de la aldea también ha dejado claro que no hubo nadie para ayudarlos a sofocar las llamas, solo los jóvenes con motobombas: "Se quedaron aquí hasta las seis de la mañana jugándose la vida. Aquí no vino nadie. No ha ayudado nadie, tanto que iban a venir a ayudar".

David ha explicado que todo esto "se hubiera evitado" y ha aclarado que los efectivos fueron a las localidades más grandes, ya que las aldeas pequeñas no interesan: "La política que le den por el saco, somos todos uno, no se puede abandonar a la gente así... Hemos sido abandonados".