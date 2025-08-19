Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 14:14h.

Ramón Espinar, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el activista musulmán 'Mohammedypunto' se han enfrentado al portavoz tras unas declaraciones sobre los inmigrantes

Indignación en un pueblo de Granada después de que un joven magrebí incendiase la iglesia: "Tenemos un poquito de miedo"

Tras el incendio y el destrozo de una iglesia del municipio de Albuñol (Granada) por parte de un joven magrebí, Vox no ha tardado en reaccionar al altercado. Ricardo López, el portavoz de este partido de extrema derecha en Andalucía, comparaba este suceso con los distintos atentados islamistas que se han originado a lo largo de estas últimas décadas: "Se ha atentado contra las creencias más profundas de los españoles. Nosotros vamos a denunciar siempre la progresiva islamización que se está produciendo y que nos traen hechos como estos que tienen un carácter de atentado contra nuestras costumbres, nuestra religión y forma de ser".

Después de escuchar de nuevo estas declaraciones, el presentador David Aleman ha conectado en directo con Samuel Vázquez, el portavoz de la inmigración y de seguridad de Vox, para comentar este caso de Granada. El político ha estado de acuerdo en las palabras de su compañero de partido y esto ha hecho reaccionar a los colaboradores del plató en su contra.

Ramón Espinar, antiguo miembro de Podemos, le ha querido preguntar, pero ambos han comenzado un enfrentamiento. "Están ustedes acostumbrados a un nivel de autoritarismo que yo no. En una democracia esto funciona así: uno habla y otro pregunta", le ha señalado al portavoz de Vox.

Esto ha hecho saltar a Samuel Vázquez: "De la democracia probablemente sepa más que usted". Sin embargo, Espinar no se ha quedado callado: "Sí, pero a mí me gusta y a usted no". Todas estas pullas ha generado un clima bastante tenso.

El exmiembro de Podemos le ha preguntado sobre el motivo de confundir entre religión y nacionalidad: "¿Es para volver a crear un poco de jaleo?". Tras esto, el portavoz de Vox se ha defendido: "No adoro a dictadores extranjeros como usted y no asumo lecciones. Hay religiones mucho más invasoras que otras", le ha contestado Samuel Vázquez.

'Mohammedypunto' y Víctor Gutiérrez se han sumado al enfrentamiento

El activista musulmán 'Mohammedypunto' se ha enfrentado también a Samuel Vázquez y ha defendido su religión frente al radicalismo: "No he escuchado a nadie de Vox sobre la mezquita quemada... Nosotros no es que no solo no queréis a los inmigrantes es que no queréis a nadie que piense distinto a vosotros".

Minutos después, el waterpolista Víctor Gutiérrez le ha comentado todo lo que pensaba sobre Vox: "A vosotros la mujer y el colectivo LGTBI os da igual, os resbalan. Utilizáis la lucha de las mujeres y al colectivo LGTBI para señalar a las personas migrantes. La sociedad española os tiene pilladísimos la matrícula y no engañáis a nadie".

Samuel Vázquez ha reaccionado a todos los comentarios y ha dejado clara su postura: "La sociedad española tiene pilladísima la matrícula de nuestras medidas más radicales que es la deportación masiva". En último lugar, el portavoz de Vox ha denunciado que los colaboradores no le habían dejado hablar: "Habéis permitido que me deshumanicen una serie de sinvergüenzas sin posibilidad de contestar".