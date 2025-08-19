Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 13:10h.

Varias personas de la comunidad han resultado heridas después de confrontar a los okupas

Los vecinos de la urbanización 'Lo Crispin', en Alicante, se han puesto en pie de guerra contra unos okupas. La paz que conocían los residentes del lugar ha desaparecido por la llegada de esta gente que se ha instalado en uno de los chalets.

Todo ha comenzado a principios de este verano y los vecinos están viviendo un calvario por las amenazas constantes que reciben por parte de los invasores. Ante la desesperación, los residentes de la comunidad han decidido tomar medidas y han tapiado el muro de la entrada para que los okupas no puedan pasar más al chalet.

Sin embargo, los okupas han tenido una fuerte pelea con los vecinos y han derribado el muro. En la discusión, que se volvió violenta, varias personas han resultado heridas. La comunidad de vecinos ha manifestado que se sienten abandonados por las autoridades.

Daniel, uno de los agredidos por los okupas, ha explicado todo lo que sucedió con el muro y la agresión que recibió su esposa: "Mi mujer no pudo trabajar durante cuatro días porque le rompieron la carne de los cuatro dedos de la mano derecha".

"Son mafias que se organizan y consiguen entrar en viviendas que son propiedad de bancos o en este caso son de fondos buitre... No hay ninguna protección por parte de la comunidad", ha señalado Daniel. El vecino ha dejado claro que ellos no pueden denunciar porque no son los propietarios.