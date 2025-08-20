Para conocer en profundidad la realidad de los pilotos de hidroaviones, 'Todo es mentira' entrevista al capitán Javier Gimeno

Ante la oleada de incendios que arrasa la geografía española, en 'Todo es mentira' tienen el placer de recibir a Javier Gimeno, capitán del grupo 43 del Ejército del Aire, quien se encuentra haciendo frente a las lenguas de fuego que calcinan los bosques del país. Su intervención tiene un objetivo: conocer en profundidad su realidad y cómo están afrontando esta difícil situación.

Además, la humorista Virginia Riezu, se interesa por saber la parte más humana de este trabajo y le pregunta cómo es capaz de separar sus problemas personales a la hora de montarse en el avión.

Lo más importante a la hora de iniciar un vuelo

A Javier Gimeno le parece clave una cosa a la hora de iniciar un vuelo: "Cuando nos subimos al al avión, hay que dejar todos los problemas fuera. Cuando cerramos la puerta de la cabina, hay que dejar todos los problemas fuera porque es un trabajo muy exigente. Hay que estar muy concentrado".

Al final, sus compañeros y él llevan trabajando muchos años juntos, lo que les ha permitido conocerse muy bien y ser "como una pequeña familia". En su caso, como comandante de aeronave, lo que más importante le parece a la hora de subirse al avión es preguntar siempre tanto a su copiloto, como a su mecánico de vuelo "cómo están ellos físicamente, si han descansado, si no y si tienen algún problema". Y es que, "al fin y al cabo nos vamos a jugar la vida los tres juntos y la sincronización entre los tres es crítica".

Por esta razón, "en ese momento de la misión me interesa saber en qué situación se encuentran mis compañeros y, por supuesto, si han discutido en casa o se han tenido cualquier problema, pues me interesa saberlo para echarles un cable en lo que pueda".