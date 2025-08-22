Marina Vaz responde a la pregunta fehacientemente gracias a vivirlo en su propia piel y denuncia la gestión en Galicia

Una vecina de Posada de Valdeón, a los políticos tras negarse a irse de su hogar por el incendio: "No se trata de propiedades, es nuestra vida"

Compartir







Además de diputada del PSOE en Orense, Marina Vaz ha ejercido como voluntaria estando a pie del incendio y combatiendo el avance del fuego porque su pareja es bombero forestal. Esto le ha convertido en la persona ideal para responder a la gran pregunta en 'Todo es mentira': ¿Es cierto que la Xunta ha retirado efectivos y ha infrautilizado sus medios materiales por falta de personal?.

¿Es cierto que la Xunta ha retirado efectivos de bomberos?

"Sí, es totalmente cierto, las brigadas estaban a media asta. Brigadas que tenían que contar con cinco personas nos hicieron las sustituciones necesarias y estaban incluso con dos personas", confiesa la entrevistada. Y es que, con estas brigadas "es imposible llegar a apagar los incendios que que tuvimos durante todos estos días", asegura Marina.

La comarca de de Monterrei, lugar de residencia de la diputada, es una zona catastrófica que ha perdido numerosas hectáreas de monte en el que han arriesgado muchísimas vidas pues, según afirmaba en la entrevista, estuvo a punto de arder muchísimas casas y muchísimos pueblos. De hecho, estuvieron a punto de perder algún pueblo entero porque, sobre todo los primeros días los medios "fueran nulos", aunque también es cierto que "ahora están llegando".

"De hecho, yo participé como voluntaria en muchos incendios en mi concello y te puedo decir que llegamos a acudir a cinco focos en el mismo día en los que estábamos apagando entre vecinos porque no teníamos ni batelume, ni motobombas...", narra. Todo "porque los medios eran totalmente insignificantes, no daban llegado", asegura.

Eso no quita que "hicieron un trabajo excelente los pocos medios que había" pues "se dejaron la vida" y "acabaron exhaustos de trabajar jornadas de hasta 16 horas". Sin embargo, si no fuese por los vecinos, "habría sido totalmente imposible salvar nuestros pueblos".

La denuncia de la gestión de la Xunta

Para Marina Vaz, "esto es una consecuencia directa de la falta absoluta y total de políticas de prevención de incendios de la Xunta de Galicia". Es más, a los vecinos de la comunidad se les "cae la cara de vergüenza" cuando salen desde la Xunta de Galicia asegurando que son "los más preparados para luchar contra los incendios de Europa".

Sin embargo, "vemos cómo año tras año somos el triángulo de los incendios de Europa, cómo nuestros vecinos tienen que luchar en demasiadas ocasiones solos para poder acabar con la lacra de los incendios".

Por eso, la diputada del PSOE denuncia la necesidad de crear políticas forestales y políticas agroforestales "que sean serias, que trabajen por nuestros ciudadanos y que se apliquen ayudas directas a todos esos ganaderos, agricultores y apicultores que son los que salieron a defender nuestros pueblos y que ahora mismo van a perder absolutamente todo por lo que tanto llevan luchado". "No podemos permitir que esta gente pierda las ayudas, no podemos permitir que esta gente pierdan lo poco que tienen", apunta.