Pedro Sánchez anuncia la creación de una comisión interministerial para el cambio climático, ¿es la que existe desde 2018?

Esperanza Aguirre carga contra Pedro Sánchez y su propuesta de una comisión para el cambio climático: "No me tome usted el pelo"

Compartir







Pedro Sánchez ha anunciado una comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino al pacto de Estado. Sin embargo, el equipo de 'Todo es mentira' ha descubierto que esta comisión podría estar ya creada desde el año 2018.

El presidente del Gobierno, tras visitar junto a Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, el puesto de mando avanzado en Degaña, Sánchez ha adelantado, que la nueva comisión interministerial echará a andar el próximo martes. Este proyecto, estará liderado por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como responsable de Protección Civil.

El ministerio de Transición Ecológica confirma a 'TEM' que esta comisión ya estaba creada

Después de este anuncio, Sergio Parra, desde la redacción del programa, explicaba que se han puesto en contacto con el ministerio de Transición Ecológica y ha confirmado a 'Todo es mentira' que esa comisión ya estaba creada. "Esta comisión aparece en el BOE dentro del Real Decreto 958/2018, de 27 de julio. Desde el propio ministerio, también nos aseguraban, que esta comisión ya se reúne periódicamente", afirmaba Sergio Parra.

Por lo tanto, Sergio Parra, redactor de 'TEM', señalaba: "No se va a crear una nueva comisión sino que se va a poner en marcha una reunión dentro de esta comisión durante la próxima semana".

Entre los principales temas a tratar, se va a hablar del pacto de Estado y sobre cuáles son las necesidades para definir esa emergencia climática, continuaba indicando el periodista del programa.