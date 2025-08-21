Gloria Fernández Dólera argumenta las razones por las que es falso que hayan denegado el veto al rezo tal y como aseguraba un concejal de Vox

Otro de los municipios murcianos, Torres de Cotillas, se ha visto envuelto en una polémica después de que Pablo Alberto Ruiz, concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad asegurase "haber cancelado un rezo islámico previsto en el pabellón Mireia Belmonte del polideportivo municipal que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".

De hecho, el político se jactaba a través de redes sociales de que "donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley". Sin embargo, la concejala del PP de Cultura, Asociacionismo, Participación Ciudadana y Oficina de Atención Ciudadana Gloria Fernández Dólera niega estas declaraciones en 'Todo es mentira' dando las correspondientes explicaciones por las cuales se ha cancelado finalmente este encuentro.

La explicación a la polémica

Ante las declaraciones del concejal de Vox, Gloria Fernández niega: "Los hechos no son así y los papeles que hay en registro del ayuntamiento dicen todo lo contrario".

Empezando por el principio, la comunidad islámica de Torres de Cotillas, la cual está "perfectamente integrada en el municipio" no como ocurre en "otros municipios en los que ha habido algún tipo de percance", anualmente solicita algún pabellón deportivo por la gran cavidad que tiene para la celebración de su rezo y sus actividades, señala. "Se les ha concedido todos los años porque el día y la hora prevista encajaban, no habían actividades", afirma.

Este año fue solicitado en julio el Mireia Belmonte para la celebración de una conferencia. "En este caso, las instalaciones deportivas no las lleva la concejalía de Seguridad. Su concesión la concejalía de Deportes, regentada por un concejal del Partido Popular y le fue concedida la instalación puesto que el día y el horario que ellos habían solicitado no había nada", asegura.

Sin embargo, "a los pocos días la comunidad islámica volvió a meter un escrito donde decía que mantenía el mismo día pero que la hora, en vez de ser por la mañana, quería que fuese por la tarde", un horario en el que "las instalaciones deportivas están cerradas".

"Eso se le explicó al imán con quien tenemos una muy buena relación y le pusimos a disposición otra dependencia, a lo que ellos nos dijeron que como ya a esas alturas sabían que no le iban a venir una gran afluencia de personas, dijeron que lo iban a hacer el acto en su propia mezquita", apunta la concejala.

"Vox no ha cancelado nada"

La intervención de la concejala es sobre todo para afirmar que "Vox no ha cancelado nada puesto que ellos mismos fueron los que nos comunicaron que finalmente ellos querían hacer el acto en su mezquita. Aquí no ha pasado más nada".

Estas declaraciones dejan cierto desconcierto sobre lo que motivó al concejal de Vox a afirmar lo contrario por redes: "Eso se lo voy a tener que preguntar a él porque yo te he hablado con papeles, te he hablado con lo que hay, con decretos, con todo lo que hay escrito. Evidentemente él en su comunicado dice que no habían pagado tasas pero, ¿qué tasas van a pagar si renunciaron? Si ya el expediente se quedó ahí, ya no se hizo convenio de cesión".