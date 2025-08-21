Elías Bendodo acusa a Virginia Barcones de ser una "pirómana" que se ha dedicado a insultar a los Gobiernos autonómicos: Su respuesta en 'TEM'

Susana Díaz, sobre la batalla política en medio de los incendios: "No entiendo que los que tienen responsabilidad estén a la gresca"

Compartir







En 'Todo es mentira' reciben a Virginia Barcones para conocer de primera mano cómo evolucionan los incendios en su doceavo día una vez el clima ha dado un descanso pero, también, para saber cuál es su opinión sobre las declaraciones que ha dado Elías Bendodo sobre ella.

"El Gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología y que los incendios no se apagan con crispación. La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los Gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", decía ante los medios el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular. Aquí te contamos su respuesta.

PUEDE INTERESARTE El médico Joan Carles March apunta qué síntomas pueden aparecer cuando el humo de los incendios nos está afectando

"Que me hagan todo el daño personal que quieran, pero yo seguiré al frente de la Protección Civil"

A estas afirmaciones de Elías Bendodo hay que sumar las de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, quien ha acusado de mentir y de decir las cosas de malas maneras a la directora de Protección Civil por sus declaraciones el día anterior.

Sin embargo, a Virginia Barcones le parece que tuvo una actitud correcta: "Ante acusaciones infundadas, ante datos incorrectos, me pareció que era mi deber y mi obligación el decir que se estaban diciendo cosas que eran falsas".

Y es que se dijo que no se habían solicitado los medios del mecanismo europeo de Protección Civil hasta que no habían enviado estas cartas simultáneas el día 15, "cuando el día anterior aviones franceses ya estaban intentando apagar los fuegos en Galicia". También que los medios habían llegado tarde, mal o que ni si quiera habían llegado: "Miren, estamos en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias, aquí está grabado todas las solicitudes de medios que hizo quien dirigía la emergencia, que son las Comunidades Autónomas".

Por lo que, teniendo en cuenta que según se establece en el sistema nacional de Protección Civil en situación operativa dos, son las Comunidades Autónomas quien dirigen la emergencia y su obligación es que todos los medios que se solicitan se pongan de manera inmediata a su disposición y se lleven a donde ellos indiquen: "Aquí está todo grabado y registrado, donde se acredita que hasta el día 15 ya entrada la noche todo lo que se había solicitado de manera inmediata había sido puesto a su disposición en el lugar que nos habían dicho que se pusiera a su disposición".

Según informa, el día 15 por la noche cambia todo al llegar tres cartas simultáneas de las comunidades afectadas donde se requiere una "muy, muy extensa lista de medios". "Yo solo intento aclarar que si no trabajas con la anticipación para prever que necesitas una serie de medios. A nivel logístico en emergencia siempre se trabaja con el tiempo de despliegue y quien dirige la emergencia tiene que saber que si quieres desplegar bulldozes o helicópteros, eso tiene un tiempo", señala Virginia Barcones.

Aún así, "Desde el primer momento que llegaron esas extensísimas cartas, nos pusimos de manera inmediata a localizar y a gestionar que se incorporaran a la mayor brevedad posible todos esos medios, pero ante tantas medias verdades, falsedades, incorrecciones, yo me vi en la obligación de defender al conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil, de defender a los miles de hombres y de mujeres que se han enfrentado a las llamas a lo largo de estos día y a aquellos que de manera incansable han gestionado que todo esto llegara".

Por lo tanto, "Yo no mentí. Yo lo que hice fue acreditar con datos cuál era la verdad. Quizás no les gustó que alguien les dijera la verdad pero yo en ningún momento falté el respeto a nadie". Para ella, faltar el respeto es "cuando la mitad de España se está quemando, cuando se están quemando casas, montes, pastos, cuando los animales están sufriendo un daño terrible, cuando se ha perdido la vida de cuatro personas, cuando sigue habiendo heridos en los hospitales, se acuda a un ataque personal llamándome pirómana".

Así que, Virginia Barcones aprovecha para pedir mesura y responsabilidad. "Yo solo pido que aquellos que no aportan nada se aparten y dejen que sigamos trabajando", añade.

Además, lanza un mensaje: "Si alguien piensa que por insultarme, por desprestigiarme, por iniciar una campaña de acoso contra mi persona, yo voy a dejar de hacer mi trabajo, voy a dejar de gestionar esos medios para acabar con las llamas lo antes posible o voy a dejar de decir la verdad y de defender al conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil, está muy equivocado. Que me hagan todo el daño personal que quieran, pero yo seguiré al frente de la Protección Civil porque mi único interés en este momento es acabar con el fuego".