Joan Carles March, médico y experto en salud pública, informa sobre los síntomas provocados por la inhalación de los gases tóxicos de los incendios

Es cierto que el humo puede desplazarse a muchos kilómetros de los focos de los incendios aunque la sociedad no sea capaz de detectarlo. Sin embargo, que no se sea consciente no significa que no esté perjudicando nuestra salud esta mezcla de micropartículas tóxicas sobre las cuales informa Joan Carles March, médico y experto en salud pública, en 'Todo es mentira'. Además, señala cuáles son los síntomas que nos deben alertar y quienes son las personas más vulnerables.

Estos son los síntomas

Para el experto, los síntomas de que el humo inhalado está afectando a la salud son claros: "Cuando una persona nota que le cuesta respirar, nota cierto picor en la garganta mayor que el habitual". Esto significa de alguna forma que "las partículas de de estos incendios están cerca de él". Además de eso, "provoca tos, problemas de ansiedad y, por tanto, problemas de salud mental ligados al humo y al entorno de la contaminación atmosférica".

No solo eso, la inhalación de estas partículas "puede generar algún problema cardiovascular" que se refleja en la sensación de "tener latidos en el corazón no habituales".

En cuanto a las personas más vulnerables encontramos a "niños, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud cardiovascular o problemas respiratorios e, incluso, gente que tenga problemas de salud mental. Incluso diría neonatos". Para evitarlo, recomienda usar mascarilla para evitar la entrada de aire contaminado y que no afecte a nuestra garganta o a nuestros pulmones.