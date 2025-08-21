El bombero forestal tuvo un tenso encuentro con Xavier García Albiol al tratar la precariedad laboral que se hizo viral: Así ha sido su reconciliación

Durante la intervención de Jesús Molina, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, donde denunció las malas condiciones en las que trabajan, el alcalde de Badalona Xavier García Albiol le echó en cara que solo se refiriese a la presidenta de la Comunidad de Madrid para mencionar la precariedad laboral que sufren, aunque estaba en su derecho.

Este tenso enfrentamiento se hizo viral en redes sociales y, hoy, vuelven a coincidir en 'Todo es mentira' cuando Jesús Molina ha participado para analizar el nuevo convenio de Tragsa. Momento que no ha tardado en aprovechar Pablo González Batista para que hiciesen las paces.

La reconciliación de Xavier García Albiol y Jesús Molina

Tal y como apunta el presentador, Xavier García Albiol presente en el plató seguramente se sienta feliz por los acercamientos que están sucediendo para mejorar las condiciones de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid, algo que permitirá que su reconciliación se lleve a cabo.

"Hombre, evidentemente, pero es que yo no me tengo que reconciliar porque yo no tengo ningún problema con él. O sea, yo ya le dije mi opinión, él expresó la suya y faltaría más. Mi reconocimiento, como comenté la semana pasada y no puede ser de otra manera, hacia todas las personas que tienen su trabajo poniendo en riesgo para cuidar al al resto, faltaría más", afirma sonriente el político. "Qué bonito, 'Todo es mentira' una vez más uniendo a los bomberos con el Partido Popular", bromeaba Pablo González.