La colaboradora de 'TEM' da su opinión sobre la propuesta de Sánchez de crear una comisión interministerial para el cambio climático

Mientras en 'Todo es mentira' esperan la intervención de alguien del Gobierno que ayude a entender cuál es la diferencia, si existe, entre esta comisión interministerial para el cambio climático que se va a poner en marcha a partir de ahora y esa comisión que ya se creó en el 2018, Pablo González pregunta a la mesa qué opinión les merece esta propuesta anunciada por Pedro Sánchez. Es en este momento en el que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, responde.

A Esperanza Aguirre le parece "ridículo"

"A mí esto me parece la verdad ridículo", apunta la colaboradora. "Lo que no se puede hacer cuando hay gente que lo ha perdido todo, la única casa que tiene y viene uno y le dice que va a hacer una comisión del cambio climático que ya estaba creada... Hombre, no me tome usted el pelo", afirma Esperanza Aguirre.

Y es que, según señala, esto es algo que ha hecho en otras ocasiones pues, también, ese gran pacto nacional que iba a hacer "ya lo había anunciado el año 23. O sea, es que es que es una tomadura de pelo".

Además, la colaboradora considera, tal y como le habían comentado, que "el señor Sánchez es gafe" pues "desde que ha llegado no nos pasan más que cosas verdaderamente terroríficas": la pandemia, el volcán de La Palma, la Filomena... "Aquí en Madrid yo tengo 73 años, jamás había visto eso", apunta.