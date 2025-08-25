Alberto Samperio 25 AGO 2025 - 16:43h.

La periodista ha estallado contra el líder del PP después de presentar una batería de propuestas mientras España se quema

Tras los incendios que están devastando España, el PP ha presentado una batería de medidas para enfrentar al fuego. Alberto Núñez Feijóo ha contraatacado al Gobierno de España con un plan integral de cincuenta medidas para frenar los incendios.

El líder del Partido Popular ha informado de que una de las medidas sería crear un registro nacional de pirómanos para que estén geolocalizados con pulseras telemáticas. También implicaría una mayor formación para los agentes de Protección Civil y más apoyo y ayudas a la ganadería y al campo.

La periodista Pilar Rahola se ha mostrado muy indignada ante las palabras de Feijóo. La colaboradora de 'Todo es mentira' piensa que todo lo que está haciendo el PP es una propaganda política sin ningún tipo de sentido: "¿Quién se cree que se saca de la manga ahora cincuenta medidas corriendo mientras está el fuego quemando? Esto es un problema que nos sobredimensiona a todos. No creo que el PP ni el PSOE tengan la solución".

Rahola ha mencionado que Feijóo lo que debería hacer es ponerse de acuerdo con el POSE y con Sánchez para intentar arreglar la situación y acabar con la ola de incendios: "Lo que tienen que hacer es coordinar las ideas mejores, analizarlas, coordinar a los alcaldes que hacen lo que pueden. ¿Ahora vamos a señalarlos a ellos?"

"Eso es lo que hacen los políticos sensatos. En cambio esto es pura propaganda política", ha señalado después la periodista con gran enfado. Además, Pilar Rahola ha criticado el moreno del líder del PP por estar de vacaciones mientras el país arde: "Es patético... Todos a tomar el sol y España quemándose".