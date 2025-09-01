Miguel Salazar Madrid, 01 SEP 2025 - 17:20h.

Varios bomberos que se han dejado la piel en el verano comparten sus testimonios en 'Todo es mentira'

Risto Mejide estrena temporada con un contundente alegato contra la gestión de los políticos en los incendios: "Dan alas a la ultraderecha"

Los bomberos forestales no quieren que sus denuncias queden en papel mojado ante la mala gestión en los incendios que han marcado el verano. Por eso, en 'Todo es mentira' hemos reunido a varios de estos trabajadores que se han dejado la piel durante los últimos meses. Uno de los testimonios que más han impactado ha sido el de Israel Naveso, un funcionario de la Comunidad de Madrid que coordinó la operativa de 45 voluntarios dispuestos a desplazarse a los incendios de Igueña y Colinas de León.

"La situación que habia en la Comunidad de Madrid no nos dejaba otra opción que irnos en nuestro tiempo voluntario cambiando guardias, buscando el hueco suficiente para poder desplazarnos", denuncia como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Más de 100 personas se mostraron dispuestas a marcharse a apagar las llamas que arrasaban con el terreno leonés. Tuvieron que sacrificar su tiempo de descanso para, como explica, "estar con los ciudadanos". "Hacemos frente a nuestra responsabilidad en la Comunidad de Madrid y estuvimos donde teníamos que estar", apostilla.

Así que Israel Naveso tuvo que desplazarse junto al resto de bomberos forestales de forma totalmente altruista ante la inacción. "Fuimos gratis en nuestros días libres", relata.

"Que los políticos se callen y se pongan a trabajar"

El entrevistado denuncia que no hay "ninguna ley que coordina" a todo el equipo de bomberos ni "un órgano coordinador" con el que quizás se actúe de una forma más organizada ante los incendios. Sus palabras se han dirigido directamente a la clase política, con un claro mensaje.

"Que los políticos se callen, se pongan a trabajar y dejen hablar a los técnicos para empezar", pide Israel Naveso. Además, exige más "inversión en la prevención" y "en la limpieza de los montes" de forma "adecuada. Cree que con más medios y herramientas no se hubiera llegado a la situación tan difícil que ha sufrido la ciudadanía. "Los incendios y los siniestros se van a seguir produciendo pero la respuesta operativa que dan ello sí que puede cambiar", comenta.