Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, zarpará este domingo 31 de agosto en el Global Sumud Flotilla junto a Greta Thunberg y cientos de activistas procedentes de 44 países de todo el mundo para llevar a cabo "la mayor misión humanitaria de la historia" para llevar a Gaza todo tipo de material humanitario, comida y agua.

Para saber más en profundidad sobre la misma, la política interviene en 'Todo es mentira'. ¿Por qué ha decidido sumarse a esta misión? ¿Qué le diría a todos aquellos que consideran que no servirá de nada? Aquí te lo contamos.

El motivo por el que su suma a esta misión

Como millones de personas en España y Europa, Ada Colau se siente impotente "ante el peor genocidio que ha conocido nuestra generación retransmitido en directo". "¿Cuántos niños se pueden asesinar sin que haya una actuación contundente de la Unión Europea, además de a población civil, periodistas, personal sanitario, personal de Naciones Unidas... Frente a esa impotencia, la ciudadanía decimos no en nuestro nombre y haremos todo lo que podamos para decir que otra geopolítica es posible, que no queremos este genocidio y que se puede detener", es la pregunta que le ha hecho embarcarse en la flotilla.

El objetivo de la flotilla: cumplir con lo que no hacen los Gobiernos

Para Ada Colau, el objetivo de la flotilla es "algo tan básico" como abrir un corredor humanitario para que lleguen medicinas y comida a la población que, además de ser "bombardeada y disparada cada día", ahora "se la está matando de hambre" con la ayuda humanitaria pudriéndose en las fronteras.

"Eso es lo que deberían estar haciendo los Gobiernos. No lo hacen los Gobiernos, pues la población civil actuamos con una flotilla que va a ser la más grande la historia porque normalmente salía solo un barco y esta vez vamos a ser decenas de barcos que vamos a salir al mismo tiempo", apunta.

¿Siente miedo de embarcarse en la flotilla?

No es la primera vez que Ada Colau se ve inmersa en este tipo de misión pues formó parte de un intento de ir con la flotilla. Sin embargo, en esa ocasión no pudieron navegar porque Israel les robó la bandera.

"Algo de miedo claro que hay, es razonable cuando temes que el Estado de Israel ha pasado todas las líneas rojas, que le da igual el derecho internacional, los derechos humanos, el prestigio, todo... y no tiene duda en asesinar a cualquiera. Evidentemente, un poco de miedo da", confiesa. Sin embargo, a la exalcaldesa le da "más miedo" que el Estado de Israel continúe con el genocidio "y nadie haga nada".

El mensaje a quienes tildan estas misiones de "esfuerzo inútil"

"Seguramente le decían a Gandhi también hacía sus protestas de acción no violenta que era inútil lo que hacía. O a la gente que protestaba contra el apartheid en Sudáfrica le decían que era inútil lo que hacía. O a las mujeres feministas que se movilizaron y desobedecieron la ley injusta para poder conquistar su derecho al voto y la igualdad de derechos también les dirían que era inútil. Claro, quien tiene el poder y tiene los privilegios normalmente quiere lanzar ese mensaje de impotencia de que las cosas no pueden cambiar", afirma Ada Colau.

Y es que "Trump y todos sus colegas de la guerra lo que quieren es que pensemos que no hay nada que hacer, que mejor nos quedamos en casa y que nos sintamos impotentes y desesperanzados. Pues nosotros queremos lanzar el mensaje completamente contrario, yo estoy segura al cien por cien que la mayoría de la población en Europa y en el mundo queremos la paz, no queremos la guerra, no queremos el genocidio. Por lo tanto, si la mayoría de la población queremos la paz y no queremos la guerra, nuestros Gobiernos deben obedecer, hacer unos acuerdos internacionales y hacer un embargo de armas y romper las relaciones comerciales con Israel para hacer que estemos más cerca de la paz y no de la guerra".