Una meteoróloga envía un mensaje de calma ante las alarmantes advertencias de la borrasca Erin

Alberto Samperio 29 AGO 2025 - 17:28h.

Los restos del huracán Erin han puesto en alerta amarilla a nueve provincias españolas

España sufre la quinta ola de calor más duradera desde que hay registros con temperaturas de hasta 44ºC

Compartir







Los resquicios del huracán Erin que se formó en el océano Atlántico y que pasó cerca de la costa este de Estados Unidos ahora están afectando a varias comunidades autónomas en España. La tormenta ahora se ha transformado en una borrasca extratropical y en total han sido nueve provincias las que han activado el aviso amarillo.

Tras la intensa ola de calor que ha sufrido la península ibérica en este último mes de agosto, las lluvias se han alojado en la parte norte del país debido a los restos que han quedado del huracán. Por ese motivo, la preocupación y la intranquilidad se ha instalado en la población al ser un cambio muy brusco en el clima.

La meteoróloga Andrea Danta ha sido invitada a 'Todo es mentira' para explicar la situación que se puede vivir en el país con la borrasca Erin: "Estamos en un episodio de cambio climático en el que los fenómenos meteorológicos cada vez son más frecuentes y más extremos".

Según Danta, no hay un indicio claro de que el otoño vaya a ser con muchas danas, pero ha aclarado que el Mediterráneo tiene una temperatura muy alta y es un ingrediente que potencia las lluvias torrenciales sobre todo en la costa este el país.

No obstante, la meteoróloga ha enviado un mensaje de calma ante el miedo de la gente tras la catástrofe que se vivió en Valencia el pasado año: "Ahora escuchamos la palabra dana y todo el mundo se echa las manos a la cabeza temblando por lo que puede pasar. Danas hay muchas a lo largo del año y no siempre van a ser tan brutales. Los efectos no van a ser tan devastadores como lo que ocurrió el año pasado".

Por último, el presentador le ha preguntado por la ola de incendios que ha asolado España y Danta ha señalado que eso podría provocar inundaciones: "Las zonas calcinadas carecen ahora mismo de vegetación y entonces el suelo absorbe menos el agua".