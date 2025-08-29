Pablo Fernández confirma que Podemos tramitará la denuncia contra el Partido Popular en Castilla y León la semana que viene

Hace unos días, Podemos en Castilla y León anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía por la gestión temeraria que había tenido el Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco.

En su intervención en 'Todo es mentira', el portavoz del partido Juan Pablo Fernández confirma cuándo se tramitará la misma y explica los motivos que les ha llevado a presentarla.

La denuncia al Partido Popular: ¿advertencia o realidad?

Cuando Pablo González Batista le pregunta si la denuncia anunciada por su partido se trata de una llamada de atención o una realidad, el portavoz de Podemos confirma: "La semana que viene la presentaremos ante la Fiscalía porque creemos que la gestión del Partido Popular, es negligente y temeraria".

El político considera que el Gobierno autonómico era consciente de que los veranos cada vez son más calurosos y, consecuentemente, los riesgos de incendios son cada vez más frecuentes. Aún así, "ese mismo Gobierno desmantela, precariza y recorta los operativos de prevención y extinción de incendios".

Con lo cual, "Estamos hablando de una negligencia enorme y de una incompetencia supina". Estas decisiones han llevado a que este verano dos voluntarios hayan perdido la vida cuando intentaban apagar un incendio porque no había ningún medio de la Junta de Castilla y León para sofocar el fuego que estaba arrasando su pueblo, señala el entrevistado. "Desde aquí nuestras condolencias", añade.

"Esto es evidente que es una responsabilidad clarísima del gobierno del Partido Popular y por eso, a parte de pedir responsabilidad política y la dimisión de Mañueco y Quiñones, vamos a ir a la Fiscalía porque consideramos que hay indicios claros de delito".