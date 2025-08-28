11 presidentes autonómicos han interpuesto recursos al Tribunal Constitucional contra el reparto de menas. Fernando Clavijo, reacciona

Ana Oramas estalla contra Alfonso Serrano por el problema de la inmigración en Canarias: "Ustedes han seguido el camino de Vox"

Compartir







El reparto de menores migrantes de Canarias ha provocado una nueva guerra entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y es que, la presidenta de las Islas Baleares Marga Prohens es solo una de los 11 presidentes autonómicos, 10 populares y uno socialista, que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para preguntar cuál es su opinión sobre el tema, 'Todo es mentira' recibe a Fernando Clavijo en el programa, quien no ha dudado en exponerla al ser quien ve el problema desde el lugar en el que se está produciendo.

"No me parecería bien que la boicoteasen"

Para el presidente de Canarias, la Ley de Extranjería se ha visto obligada a ser modificada por "una falta de diligencia por parte del gobierno de España" y por "una falta de solidaridad por parte de las Comunidades autónomas". Por lo que, ahora lo que toca es "acatar la Ley y cumplir".

Fernando Clavijo está de acuerdo con que los presidentes autonómicos recurran "si consideran que están siendo lesionados los intereses de su territorio". Sin embargo, "no me parecería bien es que boicoteasen la aplicación de una Ley que ya está en vigor y lo que busca es proteger el interés superior del menor y que la solidaridad sea repartida entre todo el Estado" para que las zonas fronterizas como Canarias o Ceuta no tengan que cargar con todo el peso de la inmigración de África Occidental.

Aún así, reconoce que de los presidentes autonómicos con los que ha hablado, independientemente del partido al que pertenezcan, "ninguno de ellos se ha planteado no cumplir la Ley y si alguno se negase, hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial".

32,6 menores por cada 100.000 habitantes: ¿Le parece justo?

Una de las quejas van dirigidas a la "arbitrariedad" del baremo empleado. Sin embargo, Fernando Clavijo no comparte este enfado: "Me parece justo. Está hecho con criterios científicos y que muchos de ellos fueron aprobados por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Inmigración".

Para el presidente sería injusto que un territorio tuviese capacidades altamente dispares. "Tienen que asumir la parte de la cuota que les corresponde porque somos un Estado, salvo que nos quieran decir a Canarias que no somos parte del Estado español".

Los motivos de la negativa de las Comunidades, según Fernando Clavijo

Fernando Clavijo considera que el motivo es principalmente financiero pues ha habido "una batalla de quién es el que al final va a tener que asumir el coste económico de la manutención de esos niños y niñas". Aunque también cree que "hay un carácter del color de la piel", pues todo este revuelo no se generó con los refugiados ucranianos, y "una batalla política donde cualquier cosa es utilizada por los principales partidos peninsulares para montar una gresca" al igual que sucede con los incendios.