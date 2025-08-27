Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 18:18h.

La vicepresidenta de Canarias ha tenido un tenso debate con el secretario general del PP en Madrid

El Gobierno de Canarias ha solicitado oficialmente la declaración de contingencia migratoria para activar las medidas aprobadas el pasado martes 26 de agosto por el Ejecutivo central en el nuevo reparto de menores migrantes no acompañados.

La solicitud ha llegado justo cuando hay un enfrentamiento político por el protocolo que fija cupos por comunidades autónomas. Justamente las que están gobernadas por el Partido Popular son las que se han opuesto a esta medida y han recurrido el mecanismo ante los tribunales.

Alfonso Serrano, el secretario general del PP en Madrid, ha detallado en 'Todo es mentira' el motivo por el que no están de acuerdo con esta medida y ha tenido un tenso debate con Ana Oramas, la vicepresidenta del parlamento de Canarias.

Oramas ha estallado contra el miembro del PP por no aceptar el Real Decreto del Gobierno : "Se ha tenido que hacer por decreto y por ley porque ustedes han seguido el camino de Vox con un tema de estrategia política. ¿De verdad crea un problema en la sociedad 37 niños por cada 100.000 habitantes?"

"¿No podemos distribuirlos para que puedan ir al colegio, para que puedan integrarse laboralmente, para que no estén durmiendo en una nave como los tenemos en Canarias? No se trata de repartir niños, se trata de integrarlos", ha señalado la vicepresidenta de Canarias.

No obstante, Ana Oramas le ha dado la razón a Alfonso Serrano en una cosa y es en que el Ejecutivo central se tendría que ocupar del gasto que supone mantener a los inmigrantes. El secretario general del PP en Madrid le ha respondido a las críticas que le ha hecho.

En primer lugar, ha señalado que todo esto se tendría que pagar con fondos europeos: "Ese problema que está sufriendo España debería ser atendido correctamente por la Unión Europea. Ese es el camino por el que debemos seguir trabajando".

Serrano ha explicado que el motivo por el que no han aceptado el decreto es porque han tratado de derivar el problema a las comunidades autónomas cuando en realidad tendría que encargarse el Gobierno central: "No es un tema ideológico, hay comunidades que no son del PP que están en contra".

Por último, Serrano les ha lanzado un contundente mensaje a Susana Díaz y Ana Oramas: "Cualquier cosa que se salga de vuestro discurso es racismo y xenofobia". Sin embargo, Oramas no se ha quedado callada: "¿Sabes lo que es cómodo para ustedes? Que Canarias sea una cárcel, que estén atascados allí porque Canarias no es España para vosotros".