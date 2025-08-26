Alberto Samperio 26 AGO 2025 - 18:27h.

Hugo Martínez Abarca se ha mostrado indignado con que el PP y el PSOE hayan votado a favor de subirse los sueldos por segunda vez en un año

Los diputados de la Comunidad de Madrid se han subido el sueldo por segunda vez en menos de un año. Según ha publicado El País, el salario base de los políticos ha ascendido hasta los 3.883,02€ brutos al mes y también han aumentado los complementos con el incremento total del 0,5%.

Los partidos que han votado a favor de esta subida salarial han sido el Partido Popular y el Partido Socialista para dignificar la política, mientras que Vox y Más Madrid se han posicionado en contra de esta propuesta.

El programa ha conectado con Hugo Martínez Abarca, un miembro de Más Madrid. El político se ha mostrado indignado con la propuesta que ha sido aprobada en la Asamblea de Madrid: "Comparto que cualquier cargo público tiene que tener un sueldo decente, pero es que ya lo tenemos".

"Algunos se dejan comprar y dependen más de un poder privado que de un poder público", ha señalado después. El diputado de Más Madrid ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso tras votar a favor de subirse el sueldo: "La política se dignifica consiguiendo que hoy no haya dos huelgas en Madrid que son de los bomberos forestales y del Hospital La Paz para mejorar sus condiciones laborales".

"Dignificar la política en la Asamblea de Madrid sería que cada jueves no tengamos un bochorno de mentiras, de insultos y de fanatismo por parte de la señora Ayuso, y tuviésemos debates decentes", ha asegurado Hugo Martínez sobre la presidenta de la comunidad.

Además, el representante de Más Madrid ha confesado que en realidad el salario se ha subido tres veces en este año y ha vuelto a explicar que no es necesario: "Creemos que es más que suficiente, estamos muy bien pagados y esa no es la prioridad. El que se queje de un salario de un diputado tiene que salir un poco más a la calle y enterarse de los salarios de fuera".