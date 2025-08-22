Ayuso presidenta y ¿"manager"?: Gloria Estefan cobrará casi 500.000 euros por un concierto en Madrid durante las fiestas de la Hispanidad

Gran polémica por un futuro evento en Madrid. Al parecer, Isabel Díaz Ayuso habría contratado a la artista, Gloria Estefan, conocida y amiga de la presidenta, para realizar un concierto pagándole casi medio millón de euros. El acuerdo justifica su contratación por su capacidad para atraer públicos de todas las edades durante la semana de la Hispanidad en Madrid.

Un contrato millonario de 484.000 euros que desde el gobierno madrileño justifican por la influencia y reputación de la cantante cubana. Gloria Estefan recogería el testigo de Manuel Turizo, contratado el pasado año por la Comunidad de Madrid, al que se le abonó la misma cifra que se va a pagar a Estefan.

Además, hay que recalcar, que solo con el espectáculo de Gloria Estefan, se irá un 20% del total del presupuesto para esta semana madrileña de la Hispanidad. Sin embargo, nos planteamos, ¿es desproporcionado este gasto?

"El problema no es contratar a Gloria Estefan", apuntaba Mar Espinar

Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, entraba en el programa para mostrar su malestar por este gasto. "El problema no es contratar a Gloria Estefan, sino que a todas luces, pagar medio millón de euros es un dineral", comenzaba señalando la política.

A continuación, la portavoz aseguraba, que Isabel Díaz Ayuso ve la política como un circo y explicaba para qué se podría utilizar esos casi 500.000 euros: "Si dividimos ese dinero, estaríamos hablando que los 300 bomberos forestales de la Comunidad de Madrid doblarían su salario".

Para el partido que representa Mar Espinar, lo que hace Ayuso es un problema de no saber priorizar y añade, que lo único que busca con todo esto es "consolidar un discurso que no hay por donde coger y garantizarse el voto latino".

