El presentador del programa, David Aleman, llama la atención a la periodista en directo: "Por favor, Marta, qué tiene que ver"

Claudia Montes entraba telefónicamente en 'En boca de todos' para anunciar que está preparando una tercera demanda contra Koldo García de cara a la vuelta de vacaciones. Tras una breve intervención, Marta Nebot intervenía y sus palabras molestaban al presentador del programa, David Aleman.

Miss Asturias comenzaba asegurando que "está recabando pruebas para una tercera demanda contra Koldo García". Además, Claudia Montes ha querido dejar claro, que el historial laboral de su currículum no es falso: "Yo empecé como encargada y luego ascendí por méritos propios porque cumplí con los objetivos que se me habían marcado", apuntaba.

La indignación de David Aleman: "Por favor, Marta, qué tiene que ver"

Tras estas palabras, Marta Nebot tomaba la palabra y empezaba señalando a Claudia Montes qué tal lleva la exposición mediática con la que vive y añadía: "De alguna manera estáis siendo las protagonistas del verano mientras acabamos de saber que en Gaza hay una hambruna oficial según las Naciones Unidas".

En ese momento, David Aleman saltaba y bastante molesto señalaba a la periodista: "Por favor, Marta, qué tiene que ver, pregunta por lo que estamos hablando ahora", exclamaba el presentador.

Sin embargo, lejos de cambiar de tema, Marta Nebot aseguraba que le estaba preguntando por su exposición mediática y David Aleman respondía: "Me parece una demagogia increíble".

