Miss Asturias responde a José Luis Ábalos tras las palabras del exministro refiriéndose a ella como "esta chica de Gijón" y asegurando que no la conoce

Claudia Montes lo cuenta todo en su primera vez en un plató de televisión: "Ábalos me dijo que Pedro Sánchez lo sabía"

Claudia Montes, quien fue Miss Asturias 2017, se sentó por primera vez en televisión en el programa 'Código 10' donde rompió su silencio y aseguró que "Ábalos le dijo que Pedro Sánchez lo sabía", refiriéndose a la trama de corrupción que ha salpicado a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. 'En boca de todos' recibía su visita en el plató, bastante molesta con Ábalos por una palabras que ha declarado para 'OKdiario'.

En su entrevista Ábalos minimiza las pruebas que existen sobre algunas de sus relaciones como la de Claudia Montes, Miss Asturias: "La única evidencia es una foto de Instagram. Si en la foto sale con los escoltas, con todos los que me acompañaban". Además, asegura que no la conoce: "Con esta chica de Gijón no he estado nunca. Oye, y todo por hacer una foto de Instagram".

La decepción de Claudia Montes con José Luis Ábalos: "Se retracta él mismo"

Tras escuchar las declaraciones de José Luis Ábalos, el semblante de Claudia Montes cambiaba y decía muy seria: "Se retracta él mismo, me da pena y hablaré con él si quiere cogerme el teléfono. Yo espero que sí porque después de mi entrevista en 'Código 10' no se enfadó, aunque admite que le pareció mal la palabra putera".

Además, señalaba, que aunque el exministro le ha negado estas palabras y ha dicho que va a demandar al medio de comunicación, indica que si cree que las hayan realizado y esto le ha hecho sentir una tremenda decepción con el exministro que le ayudó a conseguir un trabajo: "Hay más declaraciones que van a salir", apuntaba.

Las lágrimas de Miss Asturias 2017 en directo

Claudia Montes explicaba, que su situación actual es muy complicada y que ha tenido que pedir de emergencia un piso para vivir al Principado de Asturias. Espera que todo este tema en el que se ha visto envuelta no le afecte en la decisión de poder acceder a una casa para vivir y que el Gobierno no actúe en su contra.

Sarah Santaolalla se veía obligada a intervenir y recalcaba, que con la grave situación que afecta a este Gobierno duda que pueda haber un complot contra ella: "No creo que estén yendo a por vosotras. Aquí lo importante es que había tres tipos que presuntamente se estaban llevando la pasta. No me creo que Barbón o ministros intercedan en tu contra".

Acto seguido, Sonia Ferrer confesaba, que se alegraba de que hubiera chicas valientes como ella que se sentasen en un plató de televisión para contar lo que han vivido. En ese momento, debido a la presión que lleva viviendo meses, Claudia Montes se derrumbaba en directo: "Muchas gracias Sonia. Son muchos meses viendo sufrir a mi familia y mi hijo. Me han cuestionado toda mi vida, estoy sin trabajo y espero que me ayuden y no vayan a por nosotras. He sentido que ninguna habéis alzado la voz por mí".