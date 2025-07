Código 10 02 JUL 2025 - 01:13h.

La invitada de 'Código 10' desvela lo que Ábalos le habría contado sobre el 'caso Koldo'

Este martes, Claudia Montes, quien fue Miss Asturias 2017, se ha sentado por primera vez en un plató de televisión, y lo ha hecho en el de 'Código 10'. Tras destapar cómo está siendo su día a día tras salir a la luz su relación de amistad con José Luis Ábalos, ahora habla para seguir contando todo lo que ella conoce sobre el 'caso Koldo'.

Durante su entrevista, Nacho Abad y David Alemán no han dudado en preguntarle qué sabía Pedro Sánchez de la corrupción en el partido. La amiga de José Luis Ábalos respondía sin rodeos en pleno directo y aseguraba que Ábalos le verbalizó en alguna ocasión "que Sánchez sabía que había corrupción".

"Sí. Él ya no era ministro, ya estaba cesado, pero era diputado del PSOE. No lo dice directamente pero sí me viene a insinuar que lo sabe todo. Sabía que Koldo estaba siendo investiado y José Luis Ábalos también", aseguraba.

Claudia Montes: "Lo sabe desde 2023"

Los presentadores aprovechaban la ocasión para resolver la siguiente duda: la fecha en la que presuntamente le llegó esta información al presidente del Gobierno. "Más o menos desde 2023. No me quiero confundir en fechas, pero más o menos sí", respondía.

Eso sí, Claudia confirmaba que Pedro Sánchez desconocía la situación en el caso de Santos Cerdán: "En ningún momento me dijo eso". Y, antes de continuar con la entrevista, los presentadores intervenían para aclarar que la invitada estaba reproduciendo las palabras de Ábalos: "Yo ahora mismo no sé en qué miente y en qué no".