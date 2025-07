Código 10 01 JUL 2025 - 23:51h.

Exclusiva | Claudia Montes informó a Óscar Puente de "irregularidades" que conocía: La respuesta que recibió del ministro

Una semana después de la entrevista en exclusiva a Claudia Montes, quien fue Miss Asturias en 2017, en la que destapó cómo está siendo su día a día tras salir a la luz su relación de amistad con José Luis Ábalos, 'Código 10' continúa investigando el 'caso Koldo'. Para ello, ha contado con el testimonio de Susana Díaz, senadora del PSOE.

David Alemán inauguraba la entrevista con una pregunta muy clara: "Es difícil pensar que los directivos del PSOE no sabían nada de esto. ¿Realmente podría ser así? ¿Nadie sabía nada?". La senadora respondía al instante: "Yo creo que es posible que no se supiera, nadie quiere tener cerca gente tóxica o que tenga estos comportamientos porque son un peligro y te ponen en peligro a ti. Corres un riesgo enorme. Esto está siendo muy fuerte para todos", comenzaba.

El presentador le recordaba entonces que "Ábalos decía que Pedro Sánchez ya sabía que la UCO estaba investigando una posible trama de corrupción en el 2023". "Me imagino que ese tipo de acusaciones las tendrán que probar. Yo les doy el crédito que les doy, ninguno. Todo me está pareciendo tan brutal, tan salvaje… Me da vergüenza haber compartido militancia con estos individuos. Creo que jamás tuvieron que estar en el PSOE", continuaba Díaz muy tajante.

Acto seguido, Nacho Abad aprovechaba la ocasión para preguntarle por la reunión programada entre PSOE y Sumar: "Yo entiendo que Sumar no se quiere ver salpicado por la corrupción y que habrá muchas voces diciendo que hay que rompero, porque nosotros somos limpios y estos son sucios". Era entonces cuando la andaluza respondía haciendo antes un apunte.

"Perdona que te corrija una cosa, el PSOE no es sucio ni corrupto. Ha habido una serie de individuos, que habrá que ver si son tres o 33, que se han comportado de manera bochornosa, repungante, pero no representan a un partido con 150 años. Jamás deberían haber militado en el PSOE, el PSOE está muy por encima", aseguraba.