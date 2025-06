Miguel Salazar Madrid, 25 JUN 2025 - 00:35h.

La madame Susana Pastor estalla contra Ángeles Álvarez y Zaida Cantera a raíz del caso Ábalos

Susana Pastor lleva años alzando la voz a favor de las trabajadoras sexuales y pidiendo que se regule la prostitución en España. A raíz del ecándalo de prostitución en el que estarían envueltos José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, y Koldo García, su exasesor, - en varios audios recopilados por la UCO se escucha cómo hablan de las intenciones de acostarse con algunas 'amigas'- se ha producido un tenso encuentro en 'Código 10' entre Pastor y Zaida Cantera, exmilitante socialista.

El detonante de la bronca ha sido la confesión de la madame en directo sobre Anaís, una de las mujeres de confianza de Ábalos. "Me dice que tiene miedo. ¿Dónde están las feministas del PSOE ayudando a estas personas?", lanzaba en el programa de Cuatro. Susana Pastor expone que recibió el "volcado" del teléfono de Koldo, por lo que tuvo conocimiento de 12 contactos de mujeres con las que habría intercambiado mensajes. "Algunas se fueron a sus países de origen por miedo", relataba.

Saltan chispas tras el comentario de la madame

Tras ello, Zaida Cantera no ha dudado en reaccionar. "Lo que me preocupa son estas mujeres y el discurso de propostitucion de esta mujer, diciendo que donde estamos las mujeres feministas", lamentaba. Ángeles Álvarez, exmilitante del PSOE, también compartía su frustración por las palabras de la madame. "Las mujeres feministas ponemos de manifiesto que personas como ella no puedan enriquecerse a costa del prostitucion", exponía como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

Susana Pastor, conocida como 'la madame de Olona' por concurrir con Macarena Olona a las elecciones del 2023 por el partido Caminando Juntos, acusaba a las dos tertulianas de "hipocresía". "Personas como ustedes quieren la abolición por los chiringuitos que tienen montados. Son unas hipócritas que miran por la moral y los que más se enriquecen son ustedes", lanzaba con idignación. ·

Zaida Cantera insistía en que la abolisión de la prostitución es poner fin "a la esclavitud e las mujeres que en una situación de necesidad se ven aboadas a vender sus cuerpos en malas condiciones a los hombres". "Ustedes quieren abolir algo de lo que no tienen ni idea", le reprochaba la otra. "Miran hacia otro lado cuando personas como sus compañeros de partido se aprovechan de eso", apostillaba.

La exmilitante socialista aseguraba que no se enriquece "con el cuerpo de las mujeres" y le pedía que se las "proteja" en todo momento. "Qué cara más dura tienes de llamarte feminista", decía con indignación Susana Pastor.