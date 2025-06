Miguel Salazar Madrid, 25 JUN 2025 - 02:22h.

Pepe Lomas, el librero octogenario que acabó con la vida de un ladrón que pretendía robar en su casa del Parque Forestal de La Atalaya, en Ciudad Real, ha defendido su inocencia en una entrevista en 'Código 10'. Las declaraciones del hombre, que fue acusado de homicidio con dolo eventual, llegan tras obligarle la Justicia a tener que pagar 52.000 euros en concepto de indemnización a la familia de la víctima.

Lomas lanzó dos disparos con su escopeta contra Nelson David Ramírez después de ver destrozos en su casa. Hubo un tercer disparo que propinó al aire, aunque el ladrón ya había perdido la vida. El librero ciudadrealeño compartió los hechos ante la Guardia Civil de forma inmediata, lo que le dio luego un atenuante.

"No maté a ese señor"

El entrevistado asegura que no tiene intención de pagar "ni un euro". Gracias a una campaña de crowdfunding, Pepe Lomas ha conseguido recaudar más de 48.000 euros. Sin embargo, sigue defendiendo su inocencia como podemos ver en el vídeo superior a este artículo. "No hay dinero que pague todo el sufrimiento que llevo encima", lamneta. El librero explica que no acabó con la vida del ladrón. "Yo no maté a ese señor. Es imposible que las heridas las pudiese haber yo hecho no me aproximé a más de 8 metros. Eran heridas a bocajarro", puntualiza.

Pepe Lomas ve "injusto" depositar "un solo euro". "La importancia moral que tienen estas cosas es tan enorme que traducirlas a dinero es imposible", relata. Tras volver a ocupar titulares de las portadas de sucesos, el librero pide "hacer hincapié" en "la cuestión moral" y no en el dinero. "Estoy agradecido porque sepan que siempre van a encontrar mi ayuda para cualquier iniciativa que tomen", asegura.

Lomas se define como una persona "pacífica" y "honrada". Y asegura que la casa en la que ocurrieron los hechos es parte de su vida. "Es mi hogar, en él tengo todos los recuerdos de una vida y es una parte importante de mi persona. Me complementa de tal manera que sin ella no sería yo", cuenta.