Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 12:58h.

Las fiestas patronales del municipio de Reíllo (Cuenca) se han llevado la vida de un vecino de un pueblo aledaño. El municipio de cien habitantes sigue desolado después de una multitudinaria reyerta de al menos 30 personas que ha terminado con la muerte de un joven.

Cristina y Alicia, hermana y prima del fallecido, han contado en 'En boca de todos' su desgarradora historia. "No fue una reyerta, fue una pelea y mi hermano no tenía nada que ver. Él se acercó para ver qué pasaba con tan mala suerte de que el chico este le dio un puñetazo que lo dejó cao", ha señalado entre lágrimas la hermana de la víctima.

Las familiares del joven asesinado han explicado que han estado durante toda esta semana en el hospital mientras el joven estaba ingresado: "Ha estado siete días en la UVI luchando por su vida, pero no ha podido ser. Mi hermano era un chico trabajador, no salía nunca, no era problemático..."

La prima del fallecido ha mencionado que el joven se habría acercado a la pelea para ayudar: "Él creo que fue a defender a unos primos nuestros que estaban metidos en esa pelea". Alicia ha pedido justicia para su primo y también ha informado sobre su posible agresor.

"Primero lo detuvieron al día siguiente y lo soltaron. Antes de ayer cuando se murió mi primo seguidamente fueron a detenerlo", ha comentado Alicia. Sin embargo, no saben con certeza si el criminal sigue suelto o está preso. Alicia ha explicado que conocían al agresor: "Tengo un restaurante y ha ido miles de veces a almorzar allí. Lo conocemos".

Por último, Cristina ha recordado que el asesino se fugó cuando dio el puñetazo a su hermano: "Salió corriendo cuando vio lo que había hecho y huyó por el monte. Nadie lo encontró". Las familiares, entre lágrimas, han pedido justicia por el joven fallecido.