Alberto Samperio 20 AGO 2025 - 11:48h.

En el barrio de Folleca, en Avilés, una mujer ha sido asesinada presuntamente por su propio inquilino al que le tenía arrendada una habitación de su casa. El posible agresor ha sido detenido por la Policía por ser el principal sospechoso del crimen de Noelia. Tras el salvaje asesinato después de acuchillar a la mujer, el inquilino se fue tranquilamente a la terraza de un bar a tomarse unas cañas mientras esperaba a que le detuviesen los agentes.

María Victoria, la madre de la asesinada, ha estado en directo en 'En boca de todos' para explicar el infierno que está viviendo tras la muerte de su hija. "Es lo peor que le puede pasar a una persona. Es una muerte tan cruel...", ha comenzado a decir la madre de la víctima.

"Hablé con ella el lunes. Había estado el fin de semana en el 'Aquasella', estaba todo ilusionada contando lo bien que lo había pasado. Fue esa la última conversación y por lo menos me quedo tranquila porque sé que estaba feliz en ese momento", ha confesado María Victoria.

La madre de Noelia ha contado en qué momento se enteró de que su hija había sido asesinada: "A las 4 y media de la mañana vino la Policía a casa... La noticia fue horrible y pensábamos que era un accidente". Por otra parte, María Victoria ha señalado que todavía no saben el motivo por el que el asesino mató a su hija: "Se está investigando. No damos crédito. Creo que le faltó dinero y ahí tuvo que haber una discusión. Cuando llegó del 'Aquasella' notó que faltaba dinero".

María Victoria ha mencionado que conoce al posible agresor de Noelia: "Él trabajaba antes en un restaurante de Avilés. Yo ya lo conocía, todo el mundo lo conocía. Me comentaron que en el restaurante estaba un poco raro, un poco violento". Tras esto, la madre ha dicho que quiere que se haga justicia con su hija: "A ella no me la van a devolver, pero que pague en la cárcel".

