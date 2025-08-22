El pirómano, de unos 50 años, estaba trabajando circunstancialmente en el pueblo

Un hombre entra en un bar de Los Palacios, en Sevilla, pide un bocadillo y al darse cuenta que no hay mayonesa, decide prender fuego el restaurante. 'En boca de todos' habla con el dueño del establecimiento y mostramos el vídeo que recoge la impactante secuencia.

Todo ocurría cuando este hombre y su hijo acudían a comer a este local, al pedirse varios bocadillos, este individuo solicita mayonesa a una camarera. Ante su negativa, prueba con otro empleado y al darle la misma respuesta, se levanta, sale del bar. Tras esto, se dirige a una gasolinera cercana, compra una botella de gasolina, vuelve al bar y para sorpresa de todos, rocía la barra con gasolina y con un mechero origina el virulento fuego.

Rápidamente, los trabajadores se ven alertados por el fuego y todos los clientes del restaurante, abandonan a toda velocidad el local. El causante del fuego, también sale del bar con fuego en una de sus extremidades. Todo este momento es recogido por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Hablamos con el dueño del bar, impactado por lo sucedido

El programa se desplazaba hasta el lugar de los hechos y conseguía hablar con José Antonio, el dueño de la cafetería incendiada. "Es algo que no tiene ninguna explicación, estamos llegando a un punto que no sabemos cómo la mente humana puede llegar a actuar", empezaba señalando el propietario del establecimiento.

Así mismo, asegura, que lo más importante es que todo gracias a Dios ha quedado en un susto: "Podía haber sido mucho peor, el daño material se irá reponiendo", apuntaba.

Sobre los detalles del suceso, José Antonio señalaba, que lo curioso fue cuando antes de generar el fuego, preguntó otra vez a uno de los camareros si había mayonesa: "¿Seguro que no tenéis?" y ante la nueva negativa del camarero, toma la impactante decisión de rociar la barra con gasolina y prender fuego el local.