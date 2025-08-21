Una creadora de contenido explica a sus seguidores cómo el hombre se sobrepasa durante su viaje a Azerbaiyán

Una conocida influencer, Laura Méndez, ha saltado a la actualidad tras publicar un vídeo en sus redes denunciado haber sido acosada por su guía turístico. Asegura que ha sido "el peor viaje de su vida" y se graba junto a este individuo señalando "este hombre es el que me ha intentado meter mano".

La influencer se encontraba de viaje en Azerbaiyán cuando se veía sorprendida por la actitud inapropiada y excesiva de este guía turístico y así lo denunciaba en sus redes sociales: "Me ha tocado por todas partes, no me habían metido mano así en mi vida", señalaba. Tras lo que había ocurrido, Laura Méndez aprovechaba para hacer una clara recomendación: "No vengáis solas".

La creadora de contenido relata en directo el acoso sufrido

Para saber más sobre esta agresión sufrida por la influencer, 'En boca de todos' conectaba en directo con ella que nos relataba con detalle cómo sucedió todo: "Yo cogí un guía para visitar los volcanes de lodo y se portó muy bien durante todo el trayecto. Sin embargo, después de bañarme en el lodo y cuando ya me había lavado en las pozas y solo me faltaba limpiarme los pies, comenzó a meterme mano por debajo del bikini por arriba y por debajo".

A continuación, la influencer enseguida se aparta y decide ponerse la camiseta. Tras la reacción de la creadora de contenido el guía turístico respondía: "Tranquila, tranquila, yo solo soy "driver".

Después de estas palabras, Laura aseguraba, que su única opción fue la de meterse en el vehículo y rezar para que el guía turístico la sacase de allí: "Yo estaba sola y tenía mi pasaporte y mis pertenencias en su coche", apuntaba. Para suerte de la influencer así fue, el guía se subió al coche y la sacó de allí sin volver a sobrepasarse con Laura.

"Una exposición innecesaria", según Sonia Ferrer

Después de estas declaraciones, Sonia Ferrer intervenía. En primer lugar, la periodista se alegraba de que todo hubiera acabado bien, indicando la posibilidad de un final peor. En segundo lugar, Sonia aseguraba, que en un mundo ideal las mujeres podrían ir solas a cualquier parte del mundo, pero que eso no existe y recalcaba a Laura que para ella se expuso innecesariamente a una situación peligrosa.

La creadora de contenido respondía a la periodista señalando que ella confía en los guías turísticos que contrata y Sonia Ferrer de manera contundente contestaba: "No, no le conoces de nada y te vas a un país musulmán donde hay una desigualdad de g�énero real y te vas sola a una zona sin nadie a ponerte en bikini. Sabiendo cómo está el mundo, eso fue ponerte en peligro".