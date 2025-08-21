Un hombre intenta atacar a una familia con menores en Bilbao mientras se pasea desnudo y ensangrentado

Ariana, mujer del vecino armado con un cuchillo de grandes dimensiones, defiende al atacante: "Da miedo pero no es peligroso"

Un hombre parece que camina desorientado por las calles de Bilbao sin camiseta y sin zapatos. Acto seguido, se quita el pantalón y comienza correr desnudo por las calles con las manos ensangrentadas mientras atacaba a varios viandantes. 'En boca de todos' muestra las sorprendentes imágenes y hablamos en directo con la persona que socorrió a las víctimas de este individuo.

En el vídeo emitido por el programa, se puede ver con nitidez cómo este hombre anda como un zombie de lado a lado con sangre en las extremidades. A continuación, algo llama su atención y fuera de sí cruza la calle y ataca a una familia con sus dos hijos.

Hablamos con Aleida, que socorrió a la familia agredida por este 'hombre zombie'

El programa localizaba a Aleida, la dueña de una tienda cercana que dio refugio a esa familia con menores atacada por este hombre. "Estábamos aquí trabajando y comencé a escuchar unos gritos muy fuertes, salí a la calle y vi a un hombre desnudo ensangrentado que estaba atacando a un niño que iba con sus padres", relataba la dueña de este establecimiento que dio cobijo a la familia.

A continuación, Aleida se da cuenta del peligro y avisa a esta familia para que entre en su tienda: "Yo vi que iba a por el niño y grité para que entraran en la tienda. La madre logró despistar a este hombre y corrieron hacía aquí".

Una vez dentro del local, la dueña explica que el niño llegó lleno de sangre: "Este hombre estaba ensangrentado y al intentar cogerlo le manchó de sangre. Los niños estaban aterrorizados, este hombre iba desquiciado, yo nunca he visto a nadie así".