La triste historia de una anciana de 90 años incapaz de luchar contra su okupa: "Soy muy mayor, no estoy preparada"
Una anciana de 90 años está viviendo un horror desde que ha perdido su casa por culpa de un okupa. Todo esto comenzó cuando uno de los hijos de Dolores murió hace unos años y heredó la casa. La anciana decidió alquilar la vivienda por habitaciones y todos los inquilinos pagaban menos uno.
Cuando Dolores y su hijo fueron a ver el piso, que se encontraba completamente vacío, se toparon con el único inquilino que no pagaba la habitación. El arrendatario llamó a la Policía para comunicar que él estaba viviendo en esa casa y la anciana y su hijo fueron expulsados por allanamiento.
La anciana y su hija Ana han comentado su situación en el programa. Dolores se ha mostrado muy afectada debido a que no pueden hacer nada para echar al okupa. "Encima el señor le pidió dinero a mi hijo para irse. Mi hijo se negó rotundamente", ha explicado Dolores.
Dolores, muy triste, ha confesado que ella no puede luchar contra esta situación debido a la edad: "Yo soy una persona muy mayor y mis hijos son los que me están llevando todo. No estoy preparada, ¿usted cree que a los 90 años está una mujer preparada para luchar con esto?"
Su hija Ana también ha mencionado que no están recibiendo ninguna ayuda para terminar con el problema: "La ley cuando la hemos necesitado no nos ha ayudado. Estamos totalmente desprotegidos". Ana ha señalado que la ley está protegiendo al okupa.
