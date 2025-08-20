Alberto Samperio 20 AGO 2025 - 12:56h.

El presidente de la Xunta de Galicia se ha pronunciado sobre los incendios que están asolando la provincia de Ourense

Esperanza Aguirre, contra la conducta de Sánchez en los incendios: "Le pasó en la DANA, no quiere mandar al ejército"

Compartir







El programa ha conectado en directo con el presidente de la Xunta de Galicia para aclarar y despejar dudas sobre la ola de incendios que están devastando gran parte de España. La provincia que está siendo más golpeada por el fuego está siendo Ourense y Alfonso Rueda ha explicado todo lo que están haciendo para extinguir los siete incendios que siguen activos.

"Han bajado las temperaturas y eso ayuda, nos da una ventana de oportunidad. Estamos un poco mejor...", ha señalado el presidente de la comunidad gallega. Además, Rueda ha mencionado que tienen medios y efectivos para extinguir los incendios, pero que necesitarían más ayuda por parte del Gobierno y por parte de Pedro Sánchez.

El presentador David Aleman le ha enseñado al presidente unas imágenes sobre la desesperación de los vecinos de Galicia después de que sus casas han quedado calcinadas por las llamas. Tras ver el abandono que han sufrido los vecinos de varios municipios, Alfonso Rueda se ha pronunciado: "No hemos podido llegar a todas partes. Comprendo el enfado de la gente y la angustia".

El presidente de Galicia ha señalado que ese es el motivo por el que han pedido más ayuda a Pedro Sánchez: "Esto ha sido una excepción, ojalá haberlo evitado. Nos hemos dedicado a defender los pueblos, las hectáreas quemadas son ahora algo secundarias".

"Ahora toca el tema de las reparaciones y las ayudas", ha comentado después. Sin embargo, Alfonso Rueda ha aclarado que lo primordial es apagar el fuego y la semana que viene comenzarán con las ayudas: "Primero vamos a extinguir los incendios y luego a ir con el tema de las ayudas. Intentaremos ser lo más ágiles posibles. Ayudas directas para construcción de viviendas, negocios que hayan ardido, terrenos..."

El presidente de la Xunta de Galicia ha contado que ya se están trabajando sobre las ayudas para los vecinos afectados: "Hay funcionarios de la Xunta que han suspendido las vacaciones y están trabajando". Por otro lado, Alfonso Rueda ha explicado que los partidos políticos no deberían tener confrontaciones en este momento sobre los incendios y ha dado un ejemplo sobre lo que sucedió en redes sociales con Óscar Puente.

El enfado de los vecinos de Ourense con Alfonso Rueda

El programa ha viajado hasta el pueblo de San Vicente de Leire (Ourense) para ver la devastación que ha dejado a su paso el fuego. Algunos de los vecinos se han mostrado muy alterados y han lanzado un contundente mensaje a Alfonso Rueda.

"Le haría una visita turística por nuestro barrio. Encantadísima estaríamos de recibirlo todos los vecinos de San Vicente. Le preguntaría por qué dejó que todo esto pasara porque lo pudo haber evitado. Le pediría que no nos abandone. ¡Ni tan siquiera entró un p*** camión en el pueblo!", ha contado una de las vecinas.

En el programa completo de 'En boca de todos' ya puedes volver a ver la intervención de Alfonso Rueda y la última hora de los incendios desde 'Mediaset Infinity'.