Alberto Samperio 20 AGO 2025 - 14:09h.

Cristina Bernabé ha señalado que se tatuaría a otros políticos como Gabriel Rufián, Óscar Matute, Irene Montero o Yolanda Díaz

El torero Manuel Escribano, tras ondear una bandera con un mensaje contra Sánchez: "No me di cuenta"

Compartir







La influencer Cristina Bernabé se ha tatuado en la pierna un corazón con el nombre de Pedro Sánchez. La joven murciana, con 40 matrículas de honor tras hacer la carrera de Educación Social y un máster, ha sido muy criticada en las redes sociales después de tatuarse al presidente del Gobierno.

Sus publicaciones sobre la defensa del feminismo y de Pedro S�ánchez la han hecho viral en las redes. La influencer ha recibido numerosos insultos y comentarios machistas tras tatuarse al número uno del Partido Socialista. "Está peor visto que seguir a Franco", contaba la chica para defenderse.

La joven ha contado la realidad de las redes sociales en 'En boca de todos'. Cristina Bernabé ha señalado que no es tan importante el tatuarse al presidente: "Es una minucia tatuarse a Pedro Sánchez cuando realmente el motivo de mi viralidad es tener 40 matrículas de honor y el haber dicho que soy una mujer guapa y lista".

La influencer ha comentado que el motivo principal por el que la critican es para "proyectar ese odio contra el presidente del Gobierno". La joven murciana ha recordado y ha puesto un ejemplo de ese "odio", ya que durante este verano los jóvenes en las fiestas están cantando e insultando a Pedro Sánchez.

Cristina también ha confesado que se hizo el tatuaje poco tiempo antes de las elecciones del 2023: "Me tatué a Pedro Sánchez frente a un auge de odio de extrema derecha que estaba acechando. Lo hice de manera inocente y no me arrepiento de nada. Me tatuaría a Gabriel Rufián, a Óscar Matute, a Irene Montero y a Yolanda Díaz. Cuando llevas 30 tatuajes ya te los haces sin trascendencia".

En 'Mediaset Infinity' ya puedes volver a ver la entrevista entera de Cristina Bernabé en el programa completo de 'En boca de todos'.