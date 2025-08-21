Un centro ofrece una "terapia" que asegura paliar los efectos del humo de los incendios en el cuerpo

El programa ha descubierto una nueva terapia que promete curar los problemas de salud generados por el humo de los incendios que están asolando el país. En primer lugar, se fija una primera cita online con un coste de 30 euros en el que la víctima explica sus síntomas y se señala una terapia, abonando más dinero en función de la necesidades del paciente.

Desde la redacción de 'En boca de todos' hablaban con una vendedora de esta 'terapia curativa del humo', que nos detallaba cuáles son los tratamientos que suele pautar: "Aceite para la nariz, vahos, expectoraciones para limpiar los pulmones", apuntaba. Además, para la irritación de los ojos, que suele ser un problema común en las víctimas de los incendios, esta vendedora aseguraba "usar unos productos a base de plantas, todo natural".

En referencia a las recetas, esta vendedora indica que no son necesarias porque todo son cosas naturales y que nada es de farmacia y señala que ella facilita la pauta del tratamiento y que todos los productos son sencillos de encontrar. Así mismo, añade, que el tratamiento es necesario realizar durante unos días para empezar a notar una mejoría.

¿Son efectivas estas terapias o estamos ante un tratamiento 'vende humos'?

'En boca de todos' para ampliar la información sobre la efectividad de este tratamiento no médico conectaba con un experto que conectaba con el programa para explicarnos si pueden ser resolutivos estos 'tratamientos milagrosos' contra el humo.

Luis Santamaría, experto en sectas, comenzaba indicando que hay elementos que son ciertamente efectivos como la fitoterapia, uso de hierbas naturales y que tienen su efectividad. A continuación, sin embargo añade, que el problema está que esto se engloba dentro de la medicina ayurvédica, que no se debería denominar así ya que es una pseudociencia, una medicina tradicional de la India.

"Hay hierbas que pueden tener elementos tóxicos y sustancias peligrosas y dañinas para el ser humano como el uso de plomo, mercurio o arsénico", dejaba claro Luis Santamaría sobre la medicina ayurvédica.

Para finalizar, este experto catalogaba a los impulsores de esta 'terapia contra el humo' de aprovechar las catástrofes para sacar un beneficio: "Son oportunistas porque usan los momentos de fragilidad y de vulnerabilidad".