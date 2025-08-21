'En boca de todos' habla con una testigo de la salvaje agresión a un anciano ciego y su pareja: "Todo el pueblo está atemorizado"

Tres jóvenes agresivos y violentos irrumpen en la casa de un hombre con avanzada edad y visibilidad reducida en Purchena, Almería. Tras ser sorprendidos por este anciano, arremeten contra él y le propinan una salvaje paliza con objetos contundentes ocasionándole graves heridas.

Los tres agresores son hermanos y conocidos en el pueblo por su actitud violenta. Dos de ellos ya han sido detenidos por la Guardia Civil, mientras se investiga el caso, pero el tercero sigue en libertad.

El programa conectaba con una testigo de todo lo ocurrido, que los conoce muy bien. Con la voz distorsionada y sin mostrar el rostro por miedo, explicaba la difícil situación que viven en Purchena por culpa de estos tres hermanos 'matones': "Han pasado muchas cosas, la gente está aterrorizada y no se atreven a hablar".

Tras estas primeras palabras, David Aleman planteaba a la invitada si todo es por culpa de estos tres hermanos, a lo que ella respondía: "Claro, son los mismos, pero ni la justicia ni el ayuntamiento hace nada. Estás en tu casa y no puedes estar tranquila, los conoce todo el pueblo".

¿Cuál es el objetivo de los tres hermanos 'matones'?

El modus operandi de estos violentos tres hermanos que han generado el pánico en Purchena son "robar con violencia, destrozarte la casa y si te tienen que dar una paliza, te la dan", apuntaba la testigo de sus fechorías.

En referencia a los dos hermanos detenidos, esta vecina señala que ya están en libertad: "No sé hasta cuándo, pero sé que el hermano que no fue detenido, supuestamente está en busca y captura, pero yo lo he visto dando vueltas por el pueblo y no lo cogen porque no quieren".