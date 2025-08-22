'En boca de todos' repasa los últimos movimientos del asesino de Noelia: "Esta noche duermo en el calabozo"

La madre de la mujer asesinada por su inquilino en Avilés: "No me la van a devolver, pero que pague en la cárcel"

Noelia fue asesinada presuntamente por su propio inquilino al que le tenía arrendada una habitación de su casa en Avilés, Asturias. Este hombre fue detenido por la policía y está en prisión provisional y sin fianza por temor a que destruya las pruebas, ya que el arma homicida no ha sido encontrada.

Tras el salvaje asesinato después de acuchillar a la mujer, Isaías cogió hasta tres taxis: visitó un bingo, un club de alterne y su bar de confianza, 'En boca de todos' recorre todos estos lugares.

María Victoria, la madre de la asesinada, entró en directo en 'En boca de todos' para explicar el infierno que está viviendo tras la muerte de su hija. "Es lo peor que le puede pasar a una persona. Es una muerte tan cruel...", dijo la madre de la víctima.

Los detalles de los últimos movimientos del asesino de Noelia

Un equipo de 'En boca de todos' ha visitado los lugares a los que acudió el inquilino tras perpetrar el asesinato de Noelia. La víctima comienza pasando el fin de semana en un festival en Asturias y todo apunta que Noelia habla con Isaías para reclamarle un dinero que había desaparecido de su casa, que compartía con él.

Al regresar el festival, todo indica a que en la vivienda se inicia una gran discusión entre ellos, según los investigadores Noelia habría fallecido alrededor de las 10 de la noche. Desde ese momento, el agresor sigue un plan y se sube a tres taxis. Uno le lleva desde la vivienda hasta un bingo, después otro a un club de alterne y desde ahí a su bar de confianza, allí se pide una copa y confiesa por primera vez lo que ha hecho: "Esta noche duermo en el calabozo", decía Isaías a un camarero.

Minutos después, Isaías fue detenido como así ya había advertido al camarero. Sin embargo, el acusado se ha declarado no culpable de los hechos y por el momento y mientras avanza la investigación, se encuentra en prisión provisional y sin fianza.

Aladino, el padre de Noelia, se derrumba en directo

Un equipo del programa se desplazaba hasta la casa de los padres de Noelia. Aunque ya pudimos escuchar a Victoria, por primera vez hemos podido hablar con Aladino, su padre. Con mucho dolor y la voz quebradiza, el padre de Noelia se derrumbaba al recordar la última imagen que tiene del rostro de su hija: "Tenía la cara desfigurada".