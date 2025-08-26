Lo normal es que el presidente del Gobierno se ausente en el Congreso: el motivo, según Juan Lobato

Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre qué parlamentarios cuentan con más ausencias en el Congreso de los Diputados, el equipo de 'Todo es mentira' concluye que Pedro Sánchez encabeza con lista con 52 días sin pisar la Cámara Baja. Le sigue Alberto Núñez Feijóo con 48, Yolanda Díaz con 37 y, por último, José Luis Ábalos con 28 días de sesión.

Al tener presente en plató a un senador del PSOE, los compañeros de mesa no han dudado en preguntarle a Juan Lobato si, a pesar de estar dentro de la normalidad, no le parece que transmite una imagen de "poca implicación con la política".

Antes que nada, el colaborador insiste en que "hay que hacer pedagogía" pues el motivo por el que se ve en muchas de las imágenes un pleno que no está lleno es que "se están produciendo otro tipo de reuniones", algo que "pasa constantemente" debido a la existencia de reuniones sectoriales como con bomberos forestales.

Y es que "hay veces que se trata un tema en un pleno, como puede ser la Ley de Cauces y Riberas donde están los portavoces del área y están trabajando, discutiendo y debatiendo, buscando acuerdos de enmiendas. Algunos están y otros están haciendo otras cosas porque a lo mejor en dos horas es el debate sobre otro tema y están negociando con los grupos un acuerdo", explica.

Aún así, reconoce que "no es lo más políticamente correcto". Sin embargo, quiere explicar la "realidad" que él conoce: "Es bueno que la gente también entienda cuando vean esas imágenes que no es que estén el resto en la cafetería, que también los hay". Eso no quita que "hay mucho trabajo detrás que no se ve en esa imagen del pleno".