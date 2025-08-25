Alberto Samperio 25 AGO 2025 - 18:38h.

El político ha cargado contra Donald Trump tras aparecer una valla que pide una recompensa por Nicolás Maduro

En la frontera de Colombia con Venezuela ha aparecido una valla de grandes dimensiones en la que se ofrece una recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y su ministro de Interior, Diosdado Cabello. Estados Unidos ha acusado al dirigente venezolano y a su ministro de narcotráfico.

Tras conocer esta noticia, 'Todo es mentira' ha conectado con Pablo Echenique para conocer más sobre esta táctica estadounidense contra el país sudamericano. El miembro de Podemos ha criticado a Donald Trump con dureza y ha mencionado que esta maniobra de Estados Unidos está orquestada para conseguir petróleo.

"Debería tener un poco de pudor. Ahora nos dice que Maduro es narcotraficante...", ha señalado Echenique. El político ha explicado que eso sería una excusa y que no se debería tomar en serio la propaganda del país norteamericano: "Después de lo que hemos visto en Irak o en Libia, la cogería siempre con pinzas".

"Estamos ante la voluntad militar de un estado que invadió Irak en base a pruebas falsas por su potencia como estado petrolífero", ha recordado después Echenique. El miembro de Podemos ha criticado el cartel que ha aparecido en la frontera: "Eso es algo que ningún país del mundo se atrevería a hacer".

Echenique también ha cargado contra el presidente de Estados Unidos: "Tienen en la Casa Blanca a un tipo que es un fascista y un delincuente condenado por violación". Por último, Pilar Rahola le ha dado la razón en lo de Trump, pero ha tenido diferencias con él por defender a Maduro.