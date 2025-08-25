Christian Pascual desmiente el bulo con argumentos y apunta qué facilidades da la administración para llevar a cabo las cortas

Ante las quejas de Ayuso sobre la 'agenda ideológica', 'Todo es mentira' contacta con un agente medioambiental quien desmiente su teoría

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido sumarse al discurso de Vox y afirmar que la Agenda 2030, denominada como la "agenda ideológica", dificulta la prevención de incendios al poner trabas en la limpieza de los montes, tal y como llevan denunciando desde que el fuego comenzó a arrasar la península.

Para comprobar si esta denuncia es cierta, en 'Todo es mentira' contactan con el agente medioambiental Christian Pascual, quien ha negado rotundamente esta información con sólidos argumentos.

"Más bien lo contrario, pone facilidades"

La respuesta del experto es clara: "No, la Agenda 2030 no impide la limpieza de los montes. Las administraciones competentes, en este caso la Junta de Castilla y León, no pone trabas en la mal llamada limpieza de montes, desbroces, aclareos, cortas... Más bien lo contrario, pone facilidades, tanto la administración en general como los funcionarios que se dedican a la supervisión de los aprovechamientos en particular".

Entonces, surge la pregunta de por qué numerosos alcaldes y vecinos que han intervenido en el programa a lo largo de este tiempo afirman lo contrario. "Es uno de tantos bulos que se generaron hace tiempo y se formaron por algún caso puntual de una corta de una especie protegida pero, en ningún momento se corresponde con la realidad", asegura Christian Pascual.

Para probarlo decide ejemplificarlo pues, según señala, en la franja que rodea los cascos urbanos no catalogada como figura de suelo rústico de percepción natural puede realizarse cualquier corta o preparación "sin ningún tipo de autorización".

Y es que para llevar a cabo los aprovechamientos forestales, conocidos como limpiezas de montes, hay que seguir una serie de procedimientos menos cuando hablamos del desbroce del matorral seco, recogida de piñas o leñas muertas pues "no requieren ningún tipo de trámite", afirma siguiendo el Decreto 5/2025 que regula el Régimen de los Aprovechamientos Forestales en Castilla y León. De hecho, cuando se trata de un aprovechamiento de menor cuantía, es "simplemente presentar una declaración responsable que cualquiera puede rellenar excluyendo la caza o los grandes aprovechamientos maderables que se gestionan por otra normativa".

El motivo por el que ha proliferado el bulo

El agente medioambiental asegura que numerosos vecinos y alcaldes han afirmado la existencia de este bulo porque "es más fácil agarrarse a un bulo generado malintencionadamente que escuchar al grueso de la población, a los vecinos que realizan esta serie de aprovechamientos en sus pueblos y que lo hacen con todas las garantías y facilidades por parte de la administración".

No se atreve a señalar a nadie en concreto a quien le interese especialmente la proliferación de este bulo. Sin embargo, "la realidad es que lo estamos sufriendo", apunta. Y es que en sus dependencias aclaran constantemente dudas sobre este tema, lugar en el que ellos aseguran que no es así, afirma.

Las facilidades que ofrecen para la limpieza del monte

En pro de que la audiencia entienda las facilidades que pone la administración, Christian Pascual pone el ejemplo de qué harían los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León si recibiesen la llamada de un vecino de un pueblo quiere limpiar su parcela de 2.000 metros cuadrados de encinas.

"Nos acercamos hasta su casa, le acompañamos al monte, le ayudamos a encontrar su parcela la cual ya está más o menos olvidada. Le marcamos las encinas que puede cortar con pintura que nosotros ponemos, le damos charleta al paisano un rato, bajamos al pueblo, le ayudamos a rellenar la solicitud y se la presentamos. Y la administración le cobra cero euros, son todo facilidades", informa.

Esto, sumado a que si un propietario de una finca más grande se puede acoger a una serie de subvenciones que le paguen parte de la realización de esos trabajos, le hace pensar al experto que "no tiene ningún sentido el bulo de que lo se pueden realizar cortas o las mal llamadas limpiezas en los bosques".