El periodista José Manuel Nieves aclara al equipo de 'Todo es mentira' las razones que le han llevado a pensar a Loeb que es una nave alienígena

El proyecto financiado por la NASA Asteroid Terrestrial impact Last Alert System captó el pasado 1 de julio un misterioso objeto que volaba por el espacio y el cual pensaron que podía ser una nave extraterrestre que se acercaba a la Tierra con intenciones hostiles.

Nombrado 3I/ATLAS, contaba con unas características anómalas que hicieron pensar a Avi Loeb, científico de Harvard, que podríamos estar ante tecnología alienígena. José Manuel Nieves, periodista del 'ABC', explica en 'Todo es mentira' el motivo que le ha llevado a pensar esta hipótesis.

Los motivos de Avi Loeb

Si queremos saber qué es lo que lleva al científico a plantearse la posibilidad de que sea una nave posiblemente con intenciones hostiles, es importante tener en cuenta que al ser un objeto interestelar, tal y como su propio nombre indica, viene de otras estrellas. Es decir, "entran por lado, lo atraviesan y salen por el otro y no vuelven nunca más porque no entran en órbita con el Sol y lo hacen a toda velocidad".

Por esta razón son dificilísimos de ver. Sin embargo, "este en concreto resulta que la trayectoria que lleva a través del Sistema Solar, o eso es lo que dice Loeb, casualmente le lleva a pasar muy, muy, muy cerquita de tres o cuatro de los principales planetas, entre ellos la Tierra. Entonces, que sea casual esa trayectoria tan aparentemente bien calculada y tan bien medida, pues tiene muy pocas posibilidades de ser casual".

Además de eso, cuando se acerque más al Sol y, consecuentemente, a la Tierra, se va a colocar en el lado opuesto, lo que significa que "no lo vamos a poder ver cuando esté lo más cerca posible", apunta. Para Loeb esto no es otra cosa que "una maniobra de ocultamiento".

"Por un lado tiene una trayectoria que no parece casual. Por otro lado, justo cuando viene cerquita de nosotros, se pone al otro lado del Sol para que no lo veamos. Eso no denota muy buenas intenciones", deja caer el periodista.