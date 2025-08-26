El magistrado explica la legalidad de la propuesta de Alberto Núñez Feijoo de crear un registro nacional de pirómanos

El pasado lunes 26 de agosto, Alberto Núñez Feijóo anunciaba un plan de 50 medidas contra incendios en las que incluía una que ha captado la atención mediática: la creación de un registro nacional de pirómanos, donde estarían incluidas las personas condenadas con sentencia firme que hayan provocado un incendio en España y que les obligaría a llevar pulseras telemáticas de localización.

Para conocer de primera mano si es legal publicar un registro con nombres y datos de personas condenadas por provocar incendios, 'Todo es mentira' cuenta con la intervención del magistrado y colaborador del programa Joaquim Bosch.

¿Es esta propuesta legal?

Al no haberse acabado de explicar dificulta saber cuáles serán sus características pues "si lo que se pretende es un registro de personas condenadas para mejorar la investigación judicial o policial me parece una buena idea, pero ya existe desde hace muchos años", puntualiza el magistrado. De hecho, hay un registro de antecedentes penales que utilizan a diario los juzgados y en el ámbito de las fuerzas de seguridad, asegura. "Por eso, si va por ahí la cuestión, no tendría demasiado sentido", afirma.

Sin embargo, si lo que se pretende es hacer un registro público al que pueda acceder cualquier persona, "esto puede generar problemas de constitucionalidad porque en el caso de los pirómanos, estamos hablando de un trastorno mental y difundir datos que afectan a la privacidad en este ámbito podría afectar esos derechos fundamentales", explica.

Es más, en caso de que este registro incluyese a otros grupos de personas que cometen delito por imprudencia grave por intereses de cualquier tipo, "también puede haber problemas en cuanto a lo el derecho a la Protección de Datos y al principio de igualdad". Pero para poder llegar a una conclusión, primero "tendríamos que saber más de esa propuesta".

La pulsera telemática

En este paquete de medidas, Feijóo llega a proponer que las personas que formen parte de ese registro vayan además identificadas con una pulsera telemática que permita su localización incluso después de haber cumplido la pena. Algo que hace preguntarse al equipo: ¿Qué encaje tiene eso en nuestro ordenamiento jurídico?

Pues lo cierto es que en el caso de pirómanos condenados, eso ya está regulado y vigente en el actual Código Penal, concretamente está en el artículo 105 y en el 106 que regulan una serie de medidas de libertad vigilada en estos supuestos.

"Una de ellas, la primera en del artículo 106, es el hecho de estar localizado a a través de sistemas electrónicos como las pulseras telemáticas", apunta. Sin embargo, le parece importante puntualizar que "los supuestos de piromanía, que es un trastorno mental, son supuestos muy residuales pues la inmensa mayoría de los incendios, a pesar de lo que se dice en días donde hay mucha polémica con estos temas, son causados por otros motivos".

Por tanto, "poner el foco en aquello que realmente porcentualmente no es importante y ya tiene una respuesta al Código Penal suficiente, descuidando lo que sabemos que sí que es importante la prevención, la planificación, los sistemas de extinción, los sistemas de vigilancia, yo creo que es un error".