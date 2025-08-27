Logo de cuatrocuatro
El motivo por el que Pedro Sánchez no acompaña a los reyes a las zonas incendiadas, según Susana Díaz: "No estáis contentos con nada"

El motivo de la ausencia de Pedro Sánchez'Todo es mentira'
La polémica vuelve a asentarse alrededor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no haber sido visto acompañando a los reyes Felipe VI y Letizia en su ruta por las zonas afectadas por los incendios porque se encuentra en Andorra junto a su mujer. Susana Díaz, senadora del PSOE y colaboradora en 'Todo es mentira' da una justificación a la ausencia del político en el programa.

"Estáis que si va, que no va, si deja de ir es que deja de ir... No estáis nunca contentos con nada, de verdad", comenta la política. Según informa, en esta ocasión el presidente del Gobierno no ha acudido porque "Pedro ya estuvo en las zonas incendiadas antes del rey".

De hecho, considera que se está desviando el foco de atención porque "lo importante es que el rey está ahí dando visibilidad y acompañado por la ministra de Igualdad y en las próximas horas estarán también en Extremadura y en Galicia. Yo me quedo con eso".

