Ignacio Benito, concejal socialista, representa la indignación de Vallecas ante las polémicas declaraciones de Henry Méndez en un concierto

Esther Zafra, experta en psicología social, explica el motivo por el que está "de moda" los cánticos contra Pedro Sánchez

Compartir







"Vota a, cómo se llama, Abascal. Vota a Mariano Rajoy, vota a quien te de la gana. Yo no soy socialista, odio a los rojos", decía Henry Méndez en una de sus actuaciones públicas veraniegas. Unas polémicas declaraciones que han hecho reaccionar a los socialistas, como es el caso de Ignacio Benito, concejal vallecano del Ayuntamiento de Madrid, quien denuncia esta situación en 'Todo es mentira' y pide que no se celebre su concierto en el distrito.

La denuncia de los vallecanos

Tras dejar claro que en el Partido Socialista no ha cuestionado esta actuación hasta el momento en el que han sido conocedores de una frase pues respetan, como no puede ser de otra manera, la ideología de cualquiera, Ignacio Benito afirma que "un concierto no debería ser el mejor lugar para exponerla" y denuncia "que se haya lanzado un mensaje de odio hacia ese 54% de vallecanos y vallecanas que en las últimas elecciones generales votaron a formaciones de izquierdas": "No puede ser que con dinero de todos esos madrileños y madrileñas se esté pagando a un artista que esté lanzando odio desde los escenarios".

De hecho, si por el contrario se hubiera enviado un mensaje de odio hacia la derecha, su postura seguiría siendo la misma: "El PSOE no puede entender que en unas fiestas que tienen que ser entendidas como un lugar de encuentro, entendimiento y un momento de buen rollo, se esté mandando un mensaje de odio. Desde luego que no nos sentiríamos cómodos en ningún caso, pero mucho menos cuando se está pagando con dinero público".

Respecto a la reacción de los vecinos de Vallecas, "están escandalizados": "No olvidemos que es un barrio luchador a mucha honra y desde luego nos sentimos insultados". De hecho, también han sentido ese rechazo por parte de vallecanos de derechas pues "entienden que este tipo de declaraciones lo que están haciendo es cargarse las fiestas antes de que empiecen".