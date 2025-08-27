Una senadora del BNG acusa a Feijóo haber aprobado ya en 2012 un registro de pirómanos en Galicia: Ana Vázquez lo niega

El pasado lunes, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo sorprendía al proponer un plan con 50 medidas contra incendios donde incluía una que llamaba especialmente la atención: la creación de un registro nacional de pirómanos. Sin embargo, la senadora del BNG Carmen Da Silva señalaba durante la comparecencia de Margarita Robles en la Cámara Alta que esta propuesta ya había sido aprobada en el 2012 cuando Feijóo era presidente de la Xunta, aunque nunca se puso en marcha.

En 'Todo es mentira' reciben a Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, interviene en el programa para desmentir esta acusación de la senadora aportando los argumentos que lo justifican.

¿Por qué es falsa la acusación del BNG?

A la diputada del Partido Popular le parece "bochornoso" que "ellos estaban convocando a la misma hora manifestaciones que, por cierto, fueron todas un fracaso, y concentraciones en la provincia de Ourense y otros puntos de Galicia, en vez de estar donde tenían que estar".

Además, siente una gran sorpresa ante "la manipulación que hacen", refiriéndose a la acusación hecha en la Cámara Alta. Y es que Carmen Da Silva se estaba refiriendo a la Ley de montes que "nada tiene que ver con los incendios, ni con los pirómanos". Así lo afirma el artículo 147, señala, el cual recoge aquellas sanciones que vulneran la Ley de montes donde se hablan de pistas forestales, aprovechamiento ganadero y de crear un registro de esas personas que hayan sido sancionadas por la Xunta de Galicia con resolución firme.

"Esto no tiene nada que ver con los pirómanos, ni con la Ley de incendios, ni nada de eso. Es una ley totalmente diferente", asegura Ana Vázquez. Y es que, el registro nacional de pirómanos tiene que ver con el Código Penal, según afirma, y con las resoluciones judiciales, mientras que el otro caso está relacionado con las resoluciones administrativas de la Xunta.

"En los artículos previos se explican cuáles son las sanciones en Ley de montes, no de incendios, y es competencia administrativa de la Xunta de Galicia. No estamos hablando de tema penal", resume la política.