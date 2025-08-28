El portavoz de Compromís eleva su denuncia sobre el elevado gasto de Carlos Mazón en comidas y cenas en 'Todo es mentira'

El partido Compromís ha denunciado gastos de hasta 22.000 euros de la caja fija de la Generalitat en "comidas y cenas" de su líder, Carlos Mazón, y otros cargos durante la primera mitad del 2025.

Es en 'Todo es mentira' donde Joan Baldoví, el portavoz del mismo, eleva su indignación explicando al equipo y su audiencia los comprometedores datos.

Compromís, indignado con el elevado gasto de Mazón

El partido se hizo eco de estos datos a través del Portal de Transparencia, al que están muy atentos porque entienden que "un Gobierno que gasta dinero público debe ser transparente". Por eso, exigen la factura de El Ventorro y que el presidente de la Generalitat responda a por qué quiso cargar una factura de 843 euros de un restaurante de dos estrellas michelín en el que invitó a tres personas más como una reunión de trabajo: "Luego la pagó, pero intentó colárnosla a todos los valencianos".

El Gobierno valenciano incluyó en la Ley de Acompañamiento durante la aprobación de los presupuestos una cláusula para no tener que decir cuál era el concepto de esa comida y quiénes asistían a esa comida. "Es decir, han publicado con retraso dónde se ha hecho ese gasto pero no el concepto, qué reunión tenían y yo creo que es importante porque en ninguno de todos aparece en sus agendas", señala Joan Baldoví. "Tenemos la mosca detrás de la oreja", afirma el político.

Además de no saber con quién cena, "tiene facturas firmadas a las 00:30 horas de la noche. ¿Me quiere decir que un lunes o martes, a las 22:00 de la noche está haciendo una reunión?", increpa.