Joan Tardà, en su participación en 'Todo es mentira' y siguiendo el hilo de lo dicho por Pablo Echenique, afirma que hay que "cuestionar" la separación de poderes en el Estado español pues para él en muchos momentos ha habido un "reparto de poderes".

Para justificarlo, recapitula el momento en el que el ministro Bermejo del gobierno de Zapatero dijo que su misión era "democratizar la carrera judicial". Y es que, para el colaborador llevaba razón pues "el 80% de los jueces pertenecen a una casta que vienen del Franquismo e incluso de la República, son personas de alto standing y tienen una carrera judicial que está pensada para que puedan acceder no la mayoría de estudiantes de Derecho".

Para opositar para juez, los estudiantes deben enfrentarse a "temarios que obligan a estar seis-siete años empollando" y "no tienen nada que ver con la vida real o con nuestra sociedad que cambia a una velocidad vertiginosa", apunta. Además, critica que sean "instruidos por otros jueces" y que los estudiantes paguen "con dinero negro a estos jueces que están ejerciendo".

Con estos argumentos afirma: "Reparto de poderes sí porque básicamente los hijos de los albañiles, de los torneros, aún yendo a la universidad, tienen muy pocas posibilidades de llegar a ser jueces. Solamente llegan, desde el punto de vista económico y cultural, los que tienen un nivel alto aunque hay personas tan inteligentes que incluso son capaces con mucho sacrificio de llegar a ser jueces pero son una minoría". Por esta razón, pide al Consejo General del Poder Judicial que de cifras porque "nunca las ha querido dar".

Tiempo después de dar estas declaraciones, el programa recibe el mensaje de una fiel espectadora corrigiendo a Joan Tardà. Después de que Risto Mejide lo leyese en voz alta, Joan Tardà lanza su contundente respuesta a la crítica.

La respuesta de Joan Tardà a la crítica de una espectadora magistrada

El mensaje de la espectadora era claro: "Soy magistrada juez en Madrid. Tengo 44 años y pasé una oposición muy dura, como todos mis compañeros. Decir en la televisión en un programa de millones de espectadores que la mayoría de jueces venimos del Franquismo me parece muy grave primero porque la mitad de la carrera, y somos 5.400 jueces, no habíamos nacido cuando murió Franco. En segundo lugar, ese mensaje hace que los jueces que estamos en primera línea soportemos quejas e insultos cuando no gustan nuestras decisiones y la gente venga al juzgado pensando que es un chiringuito de la dictadura. Solo quería escribir para que datos como esos se contrastaran y no se soltaran a la ligera siguiendo las ideas políticas de cada uno. En la página del Consejo General del Poder Judicial están las estadísticas de todas las promociones de los jueces. Un abrazo".

Sin embargo, la respuesta de Joan Tardà es más contundente aún: "Para ser magistrada, me parece que sus argumentos son muy frágiles porque para ser franquista no hace falta haber nacido en el Franquismo". Además, corrige que él haya afirmado tal cosa, sino que "una buena parte de ellos provienen de familias que ya han sido jueces porque existe y se han hecho muchos artículos sobre ellos".

En cuanto a la dificultad de las oposiciones se muestra de acuerdo "porque tienen que memorizar centenares de artículos". Aún así, considera que en la era de la Inteligencia Artificial, es mejor "saber interpretar este mundo" que memorizar.