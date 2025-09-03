Las colaboradoras de 'Todo es mentira' han protagonizado un tenso encontronazo por sus distintas opiniones

Las predicciones de Pilar Rahola sobre la reunión de Carles Puigdemont y Salvador Illa: "Creo que va a salir muy fría"

Compartir







Pilar Rahola ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para hablar sobre uno de los temas de actualidad política del momento: la reunión entre Salvador Illa y Puigdemont. El presidente catalán y el líder de Junts conversaron el pasado martes durante una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas y se ha tratado del primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo.

El tema ha dado mucho sobre lo que debatir en el programa y en un momento dado Pilar Rahola y Esperanza Aguirre han tenido un pequeño rifirrafe respecto al tema de la independencia en Cataluña, algo sobre lo que ambas tienen opiniones muy distintas.

''Yo suelo estar de acuerdo con Pilar Rahola en casi todo salvo en este tema. Entonces, lo siento Pilar por lo que voy a decir, pero me molesta mucho que cuando se hable de los catalanes se suponga que todos son independentistas'', comienza Esperanza Aguirre dirigiéndose directamente a Pilar Rahola.

Y continúa dando más datos: ''Aquí hay una cosa que se llama la democracia y el voto ¿Cuántos catalanes han votado al partido de Pilar y de Puigdemont? el 11 y pico por ciento ¿Cuántos catalanes han votado a la Esquerra Republicana de Cataluña? El 12,8. Entre los dos ni siquiera llegan a la cuarta parte de los que fueron a votar, no te digo ya del censo electoral''.

''Hay muchísimos más catalanes que no son independentistas ¿por qué tenemos que presumir que todos sois independentistas?'', pregunta Esperanza Aguirre, pero a Rahola no le sientan nada bien sus palabras: ''Yo eso no lo diré nunca. Te quiero recordar que la inmensa mayoría quería votar, la inmensa mayoría en Cataluña quería votar incluso votara que no. Evidentemente el independentismo no está en condiciones de tener los mejores resultados'', responde la periodista.

Y le lanza un dardo a la exministra: ''Te quiero recordar que si hablamos de representación, vosotros habláis siempre de los españoles y de España y habláis en nombre de Cataluña y sois el último partido o el penúltimo, o sea que no me hables de representación porque el PP pinta muy poco. La España que tú representas, representa muy poco en Cataluña''.