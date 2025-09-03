Ryanair suprime un millón de plazas en los aeropuertos regionales

La aerolínea cifra en unos 200.000.000 euros las pérdidas en inversión

Multa histórica para las aerolíneas de bajo coste por realizar prácticas abusivas e infracciones graves

Ryanair se planta y anuncia medidas drásticas por el aumento de las tasas de los aeropuertos. Una subida que se da especialmente en aeropuertos regionales más pequeños y contra la que la compañía lleva meses en guerra. Hoy han cumplido su amenaza y suprimen un millón de plazas para la temporada de invierno, según informa Jorge Bergantiños y Ana García Quesada.

Con este nuevo tijeretazo ya son dos millones las plazas que se han llevado este año a otros países con tasas más baratas como Marruecos, Italia, Croacia o Albania. La decisión afecta a 36 conexiones directas que salen o llegan a los aeropuertos de Santander, Zaragoza, Asturias y Vitoria, y en Canarias, Lanzarote y Fuerteventura.

Galicia pierde una importante inversión

Esta reducción es total en Tenerife norte, donde la compañía low cost cancela todos sus vuelos. Pero esta decisión también afecta a Vigo y a Santiago, donde cierran la base definitivamente. Allí en Santiago tenían dos aviones y esta medida supone también que Galicia pierda una importante inversión.

La aerolínea cifra en unos 200.000.000 euros las pérdidas en inversión. Para Galicia suponen un gran golpe en la oferta. En el aeropuerto de Santiago se elimina la ruta a Madrid y a otras cinco ciudades españolas, además de la reducción en la frecuencia en otra media docena de destinos nacionales e internacionales. Como decías, aquí en Galicia también se ve afectado el aeropuerto de Vigo en 2026 no saldrá ni llegará ningún vuelo de Ryanair a ese aeropuerto.

“Quedamos bastante desprotegidos porque no tenemos una alternativa", dice uno de los afectados

La noticia ha sido una sorpresa para los trabajadores de Ryanair afirman que se han enterado por la prensa y que miran al futuro con incertidumbre. Son un total de 100 trabajadores los que se verán afectados. La reina de low cost desafía al Gobierno y reduce en un millón sus plazas en aeropuertos regionales este invierno.

“Quedamos bastante desprotegidos porque no tenemos una alternativa para viajar a primera hora a Madrid desde Santiago”, explica uno de los afectados. “Tengo muchos compañeros de trabajo que vuelan con Ryanair y les va a fastidiar”, lamenta otro. Un golpe al turismo, porque uno de cada tres turistas que llega a España por vía aérea lo hace en aviones de Ryanair.

La compañía irlandesa mantiene el pulso con AENA

Esta decisión es el remate final al pulso que la compañía irlandesa mantiene con AENA por la reciente subida de las tasas aeroportuarias de la que culpa al Gobierno. Michael O'Leary, consejero delegado de la aerolínea, de la aerolínea, ya ha tenido otros enfrentamientos con las autoridades españolas.

En febrero llamó loco y payaso al ministro Pablo Bustinduy, después de que su Ministerio les multara por una serie de prácticas consideradas abusivas que incluyen el cobro del equipaje de mano en cabina. Ryanair se venga de todo y ahora se lleva sus plazas de avión a otros países que, dicen, le dan más.